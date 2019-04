Pazos abre una investigación por las quejas de usuarios de Axuda no Fogar

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), manifestó ayer que iba a abrir una investigación sobre las denuncias presentadas por usuarios del programa Axuda no Fogar, en las que se quejan del funcionamiento de la empresa. El regidor local aseguró que la investigación iba a comenzar desde ya y que además de a los usuarios se escucharía también a la empresa adjudicataria. Manifiesta Xosé Manuel Pazos que en varias ocasiones recibió quejas de incumplimientos de la empresa, pero no de la contundencia con la que se produjeron este fin de semana y que el supuesto incumplimiento fue difícil de probar. Ahora, el alcalde de Cangas señala que hay incumplimientos que se denuncian que son más objetivos de probar, como que la empresa no tenga personal para atender a los usuarios los festivos y domingos o que el personal que contrata no esté debidamente preparado para atender a las personas dependientes.

No será tan fácil demostrar que hay trabajadoras que en un grupo de WhatsApp ventilan "las miserias de los usuarios", como denuncia la nieta de una dependiente.

Adelanta Xosé Manuel Pazos que si se demuestran que hay irregularidades en el servicio o incumplimientos, el Concello de Cangas no dudará ni un momento en abrir un expediente y no le temblará la mano a la hora de sancionar de forma pertinente a la empresa a la que en 2017 se le adjudicó el servicio, no sin cierta polémica, ya que una empresa presentó una reclamación por el abuso de las condiciones de solvencia económica.

El grado de descontento con la empresa concesionaria creció en los últimos tiempo.