José Cruz encabezará la lista de Ciudadanos en Bueu

Ciudadanos concurrirá finalmente el próximo 26 de mayo a las elecciones municipales en Bueu. José Cruz, coordinador de la formación naranja en el concello buenense, también será el encargado de encabezar la lista en un proyecto en el que, sostiene, su deseo es que "Bueu mejore y avance, pues lleva tiempo estancado".

Cruz participó ya este fin de semana en la pegada de carteles de su partido para las generales del 28 de abril y subraya que "venimos con toda la ilusión y las ganas, porque los buenenses se sienten abandonados por el actual gobierno del BNG". En este sentido se muestra muy ambicioso en la primera experiencia de la formación naranja en el concello morracense. "Mi partido sale a ganar las elecciones municipales porque tiene un equipo preparado para ello", afirma, aunque por el momento no han trascendido los nombres que lo integrarán. "El valor añadido de la candidatura de Ciudadanos es su equipo, mis compañeros tienen talento, son profesionales motivados que disfrutan con lo que hacen, con competencias y capacidades que nos ayudarán a dar el salto de calidad que Bueu se merece", manifiesta.

El diagnóstico de los problemas existentes en el municipio está bastante claro para el nuevo candidato a la Alcaldía, tanto como las consecuencias "que está acarreando el hecho de no haber tomado medidas en su debido momento". Ciudadanos está convencido de ser el cambio que necesita Bueu y son "los profesionales de la sociedad civil que han decidido unirse a nuestro proyecto" los que cree más adecuados para hacerlo. Cruz apunta, no obstante, que ese cambio "pasa por conseguir el apoyo y la confianza de los buenenses".

José Cruz explica que el principal motivo para haber dado este paso adelante es la "ineficacia del actual gobierno. No podíamos continuar impasibles mientras contemplamos la falta de profesionalismo, el conformismo y lo que es peor, un gobierno que divide y no explique su alianza con Bildu y ERC". Y sentencia asegurando que los buenenses "no se merecen que dentro de sus instituciones sus representantes avalen estas alianzas".