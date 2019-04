Fernández se retira por razones de trabajo y familia

El concejal del PSOE en Moaña Ezequiel Fernández, el que se postulaba a volver a presentarse en la candidatura a las municipales y subir al número dos, se cae definitivamente de la lista electoral. Explica que como ya anunció el 28 de febrero, por razones profesionales y familiares principalmente tenía muy difícil su disponibilidad hasta junio y que a partir de ahí no tenía nada fácil combinar su vida privada con la política.

Asegura que en estos 4 años hizo un gran esfuerzo, dedicando más de lo que podía, sacrificando sus obligaciones familiares y también laborales "e ata me teño plantexado renunciar en varias ocasións durante a lexislatura, a última xunto co compañeiro Salvador Meira e si non o fixen foi polo ben do partido. Os compañeiros e compañeiras son conscientes e mesmo o funcionariado tamén".

Ezequiel Fernández afirma que él dejó la puerta abierta a participar en la candidatura, "pero como esta xa se foi armando, véxome liberado a non facelo e adicarme a miña vida privada. Levo 12 anos cunha grande actividade, os meus fillos me reclaman máis tempo e tamén teño gañas de disfrutar máis intensamente do traballo que teño sorte ter, sen estar pendente das responsabilidades do Concello". Agradece al comité electoral que le hubiera planteado un puesto de salida "pero non o considerei nese momento".