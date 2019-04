Carme da Silva: "O BNG disputará os seus escaños ao trifachito de Colón"

La cabeza de lista del BNG por la provincia de Pontevedra al Congreso de Diputados, Carme da Silva, estuvo ayer arropada en Cangas por la candidata nacionalista a las municipales, Mercedes Giráldez; concejales que esta formación política tiene en el municipio, Iria Villar, compañera de lista; además de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos. En un mitin que tuvo lugar en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal, Carme da Silva animó a las personas "que queren un futuro para Galiza" a votar al BNG par que "o país "teña voz propia en Madrid.

La candidata nacionalista aseguró que es preciso que los gallegos que quieran que Galiza cuente se movilicen y acudan a votar el 28 de abril para superar los resultados del BNG en las encuestas y disputar el mayor número de escaños por Pontevedra, "ao trifachito de Colón".

La candidata indicó que las próximas elecciones son una oportunidad para que Galiza pueda ser protagonista sobre asuntos que son de su competencia. "Só unha forza como o BNG, que non é unha delegación dos intereses madrileños, pode defender ao noso país. Se hai dous, tres ou catro deputados do BNG no Parlamento poderán influir na formación e nas política do goberno", dijo la candidata. Mencionó que canarios, vascos, catalanes o valencianos van a tener voz propia en las Cortes Generales, "e Galiza non pode ser menos".

Carme da Silva destacó que el BNG está en clara remontada por la gran corriente de simpatía que recibe y manifestó su convencimiento de que los resultados el próximo 28 de abril serán mucho mejores de lo que avanzan las actuales encuestas.

Carme da Silva centró su discurso en uno de los ejes de la economía gallega: la pesca y afirmó que el BNG defenderá en Madrid con voz fuerte y firme las iniciativas parlamentarias que defiendan a los gallegos "do saqueo e roubo" que supoñen vixentes a normativas estatalistas e europeas sobre o sector". La candidata manifestó en Cangas que la pesca está en el ADN de Galiza, y tienen un alto impacto socioeconómico en el país, ya que "o mar-industria supón arredor do 12% PIB.

Por su parte, la teniente de alcalde de Cangas, Mercedes Giráldez, manifestó que O Morrazo conoce bien los problemas derivados de las decisiones del Gobierno central.

El acto contó con la actuación del cuarteto de música tradicional "Os Liboreiros".