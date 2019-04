Usuarios de Axuda no Fogar denuncian el mal funcionamiento del servicio en Cangas

El descontento con la empresa que se encarga del programa Axuda no Fogar, cuya adjudicación ya fue polémica, empieza a notarse entre los usuarios, que inician una campaña de denuncias. Aseguran que la empresa contrata a personas que carecen de las habilidades propias del trabajo de cuidar ancianos y que los fines de semana y los festivos no hay ningún tipo de servicio para familias que dependen del programa que desarrolla la concejalía de Benestar Social. Los denunciantes echan de menos la anterior empresa adjudicataria del servicio y alaban al personal del que disponía por su alta capacidad.

En un escrito remitido a alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) y al concejal de Benestar Social, Tomás Hermelo (ASpUN), una de las denunciantes señala que no está de acuerdo con el servicio que presta la empresa porque no realiza las tareas que después refleja en su informe de seguimiento y que tiene que firmar la persona que está en casa a cargo de la dependiente. "Por exemplo, despois de asear a miña avoa, dedícase a ler ou a enviar WhatsAps en vez de realizar otro tipo de actividades, como ayudar a la persona dependiente a moverse, hablar con ella o las tareas de la casa. "A miña avoa necesita que lle dediquen uns momentos de masaxe nas pernas e iso a auxiliar non o fai, ainda que se lle pediu que o fixera e tamén se lle dixo á empresa. O día 20 de enero de 2018 a auxiliar plantou o servicio sin executalo, dixo que ia a urxencias, pero cal é a miña sorpresa cando o día seguinte na prensa vexo unha foto dela na Festa de Aldán. Miña nai firma follas de tarefas porque ten medo que lle quiten o servizo".

Se quejan estos usuarios d que la empresa nunca llama para avisar que cambia a la auxiliar ni quien la va a sustituir, ni viene la trabajadora social ni ningún responsable de la empresa. También se señala que necesitan el servicio todos los días y que si no se pidió antes fue porque desconocían que tenía derecho a ello. También se quejan de que las trabajadoras tiene grupos de WhatsApp donde ventilan las miserias de los usuarios.

Hay que recordar que en mayo de 2017, la reclamación de una empresa que concursaba al contrato de Axuda No Fogar obligó al Concello a suspenderlo. Consideraba un abuso las condiciones de solvencia económica, donde se exige a las firmas una facturación en cada uno de los últimos tres años de 750.000 euros y un aval de 150.000 euros. Se entendía que esta fórmula solo favorecía a las grandes empresas del sector.