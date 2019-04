El PP recuerda a Pazos que Lalín sí cedió los terrenos a la Xunta para el CIS

El grupo municipal del Partido Popular denuncia el pasotismo actual del gobierno municipal en procura de dotar a Cangas de las infraestructuras sanitarias que Cangas precisa. "Desde el PP de Cangas sempre denunciamos a política populista e de victimismo rancio que o actual goberno local levou a cabo neste manfato que rstá impedindo que Cangas teña as infraestructuras que un pobo moderno debe ter. A sanidade non podía ser a excepción".

El PP recuerda que en el Consello de la Xunta de esta semana, la Consellería de Sanidade acepto los terrenos que el Concello de Lalín puso a su disposición para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS). "Irá agora o alcalde Pazos a facerse unha fotografía a Lalín? Seguramente non lle interesa que se fale deste tema, coma sempre, a culpa será da Xunta, que non inviste en Cangas".

El PP recuerda que siempre fue de la opinión que esta cuestión no podía ser motivo de enfrentamiento político, de que se estaba perdiendo una oportunidad histórica. "O que non pode ser é que o que sirve para outros concellos, neste caso Lalín ou mesmo Moaña, non sirva para Cangas, que nin tan sequera contestou ou fixo alegació nalguha o borrador de convenio que no seu día, desde a Consellería de Sanidade foi remitido". Acusa al actual gobierno de Cangas de no hacer nada y seguir dejando que pase el tiempo. El PP recomienda a Pazos que haga ahora una visita a Lalín.

Por otra parte, el grupo muncipal del PP, a través de la concejala María Dolores Hermelo, propone al pleno de la corporación municipal que se tengan en cuenta todas la solicitudes y que tras un estudio de las mimsas se proceda a arreglar todos los viales municipales que lo precisen siguiendo un plan de actuaicón en funcio de las demandas vecinales.

Dolores Hermelo afirma que está a punto de comenzar la termporada de verano y los viales en Darbo, Coiro, Aldán e O Hío están en pésimas condiciones, con las aceras deterioradas.