Cirios, boatos e capirotes

Os que temos certa idade sabemos ben como eran aqueles días da Semana Santa do Franquismo nos que case por obrigación social e relixiosa había que asistir aos actos nas igrexas e ruas. As campás e campaíñas sustituíanse por carracas, visitábanse os altares nas igrexas, estaba prohibida a música e o canto en bares e boites e os cines e teatros (fixos e ambulantes) só podían programar obras de tipo relixioso baixo pena de fortes sancións. Falando de procesións temos que recorrer ao traballo doprofesor Antonio Blanco Freijeiro de que nos primeiros tempos a Igrexa foi contraria a elas por consideralas paganas.

Coa chegada da democracia moito mudaron as cousas non só en canto ás prohibicións de tipo social senón incluso dentro das propias celebracións eclesiásticas, máis lasas e cunha forte compoñente turística que provoca que xa haxa máis xente nas campas, mirando, que nas procesións. Contodo, hai lugares onde son tantas as procesións e os procesionantes, que algunhas corporacións como a de Palma de Mallorca queren que as confrarías subscriban unha póliza de risco e dano público pois é tanta a cera que queda nas ruas que non só é perigosa para os viandantes senón que lle custa un diñeiral ás arcas municipais ao ter que retirala. E é que o negocio da cerería tamén se tén anovado para estas datas coa incorporación dos cirios de cores, destinados ás confrarías e dotados agora da conseguinte colorterapia que combina con cada cor de confraría, asignándolle ao o cirio de sempre, o amarelo pálido, a cor tebra (tiniebla).

Pero vaiamos ao caso que nos ocupa que tén unha intención máis sociolóxica que relixiosa, como é a orixe da expresión "montar un cirio" como alusión a unha gresca ou trifulca. Para uns, crese que provén da dificultade e engorro que supón a montaxe do cirio pascual (Sábado Santo), máis groso e grande do regular ao que se lle poñen cinco piñas facendo unha cruz, feitas de grans de incienso que van cravados cuns ferros puntiagudos e unha vez "montado o cirio" xa arranca a procesión. Porén, para outros, tén máis que ver con que a procesión se tope cunha ronda de noitébregos de xolda e medio bébedos, moi habitual onde hai procesións nocturnas, que incordien a comitiva, respondendo estes ao agravio co cirio que levan na man.

Procesións

E xa que falamos de procesións temos que recorrer ao que nos comenta o profesor Antonio Blanco Freijeiro que no seu traballo Mitología de las procesiones recolle que nos primeiros tempos a Igrexa foi contraria ás mesmas por consideralas propias do paganismo e rexeitalas igual que ainda fai a relixión xudía. Mais, ao longo dos anos, non tivo máis remedio que aceptalas moi ao seu pesar, cedendo ás demandas do pobo que non se resignaba a prescindir das mesmas. E así foi como os chamados boatos ou pompas que comezaron sendo actos religiosos cívicos e populares, organizados por confrarías laicas. Pronto se converteron estes en alardes de poder e de riqueza, como cuestións de prestixio, ou en espectáculos para o pracer e o divertimento de participantes e asistentes que é algo semellante ao que ocorre coas procesións do sur e doutros lugares de Castela e Aragón. Parece ser que foi desde os tempos do emperador Constantino, convertido ao cristianismo, cando estes boatos ou pompas laicas se incluen nos cortexos relixiosos e a palabra procesión e as representacións cristiás, semellantes a como as coñecemos hoxe, empezaron a tomar corpo.

Case todos os expertos coinciden en que as procesións de Semana Santa, tal e como se realizan en España, teñen unha gran similitude coas celebracións dos denominados trunfos romanos e das pompas (pro Caesar?) que á sua vez as tiñan imitado de Exipto e Grecia. Contodo, a palabra procesión e as orixes destes actos non están moi claras e incluso temos atopado, ao fío de certos relatos medievais, que os cristiáns cando ían a guerrear cos árabes, para infundirlles pavor, adoitaban montar polas noites unhas comitivas con cristos e santos, iluminadas con moitas antorchas que eran portadas por homes vestidos de negro e cun carapucho moi alto para pareceren xigantes.

Ata finais do século XV a Paixón de Cristo representábase en escenas con actores subidos nuns palcos ubicados dentro ou fóra das igrexas. Pero estas representacións comezaron a dexenerar e foron sustituidas por imaxes dando lugar á arte da imaxinería española tan rica en representacións. Entre a parateatralidade antiga e a imaxinería estática teríamos que ubicar as numerosas imaxes articuladas que había en Galicia, das que agora só quedan algunhas entre as que destacan as da Semana Santa de Cangas.

Xornal Mediterráneo Digital

Como nota de actualidade sobre este tema, foi moi sonada a controversia sobre as procesións, suscitada a partir dunha falsidade ou bulo (agora dinlle fake news) que publicou en internet, dous anos seguidos en vísperas da Semana Santa, o xornal Mediterráneo Digital: Tomando como base unha suposta entrevista feita no diario inglés Daily Mail ao imán Anjem Choudary, este dicía que os actos da Semana Santa española eran unha ofensa para os islamistas e que ían denunciar ao goberno ante o Tribunal de Estrasburgo. Sometido a escrutinio público este diario dixital, resulta que non só non existía tal entrevista no xornal británico, senón que o citado e moi coñecido imán (porque atrae?) estaba no cárcere polo seu radicalismo e apoio explícito ao ISIS e tiña prohibida a comunicación co exterior. Tamén se soubo que este Mediterráneo Digital era un medio de extrema dereita que simpatizaba co nazismo e que tiña como misión a propagación de noticias falsas para crear odio e medo entre a poboación. Cabe que a noticia fose falsa a todas luces pero non é de extrañar que os musulmáns e incluso os xudíos ollen estes actos de mala maneira pois foron moi perseguidos polo Tribunal da Santa Inquisición.

Capirotes e capiruchos

Se deixamos a un lado os capirotes que levaban os amedrentadores nocturnos dos árabes, a teoría máis común e difundida é que este carapucho procede dos que a Inquisición lles puña aos encausados para escarño público pero a cara descuberta. Por enriba do corpo colocábanlle o chamado sambenito, semellante a unha casula de sacerdote que en gravados antigos leva un pucho máis semellante ao dun abade como mostramos nas imaxes. Semella que o do capirote procesional xurdiu cara o século XVIII, así que o deste gorro debeu ter máis relación co dito de "eres tonto de capirote", gorro que nun tempo adoitaban tamén levar os médicos, colexiais e os profesores dalgunhas universidades e tamén se lle puña como castigo aos alumnos pero cunhas orellas de burro. E gorro de capirote tamén é o que usa o pallaso "carabranca" no mundo do circo que como dixo Miguel de Unamuno: É un tipo de personaxe que cun capirote ou bonete puntiagudo fai de tonto nas festas, un tonto de aluguer e case oficial. Polo tanto, un tonto de capirote pode equivaler tamén a "un parvo graduado".

Como mostra, podemos dicir que en bastantes procesións de Semana Santa de moita antigüidade, os penitentes ou nazarenos non locen este carapucho puntiagudo senón unha capucha simple que, curiosamente, alcanza maior presenza nas procesións galegas de Viveiro, Ferrol, Santiago... e en Zamora, Palencia, Málaga, Zaragoza... todas de vella raigame. Porén, a iconografía de finais do XVIII e XIX mostra sempre aos flaxelantes e disciplinantes, que chegaron a formar unha secta, cos devanditos capirotes...

A cara descuberta

En Cangas desde hai uns anos tense imposto a moda sureña nestes actos e os carapuchos comezan a ter certo predicamento... Pero se botamos unha ollada a documentos gráficos de antano e de hoxe, poderemos concluir que precisamente e xunto coas imaxes articuladas, outra das características da Semana Santa de Cangas é que os porteadores das andeas ou andes (en castelán pasos ou tronos) sempre ían a cara descuberta.

E agora, xa moi "empapados" de documentación sobre este tema, podemos aconsellar que como novidade para os penitentes de carapucho, o mellor "capirote" é o de malla plástica pois non pesa, transpira moi ben e se chove non se estraga como o de cartón.

Como podemos ver, Semana Santa nútrese de numerosas compoñentes destinadas a divulgar a Paixón de Cristo nuns actos puramente relixiosos e de devoción pero desde hai anos, grazas ás vacacións, os días festivos e as "pontes", o turismo aproveita as sinerxias que prodiga o espectáculo relixioso destes días, constituindo nalgures un factor importante para os sectores da hostalería e do transporte. Non cabe dúbida que a Semana Santa, tal e como a coñecemos hoxe, co tamén negocio dos balcóns e dos palcos, naceu en España e arraigou curiosamente, coas formas que vimos comentando, nas cidades de maior tradición islámica.