Cangas, una ruta republicana

Fue un éxito. La ruta guiada por "Cangas na República" consiguió atraer a numerosos curiosos y concienciados republicanos que tuvieron la oportunidad de conocer esta villa que está en los libros de historia. La Asociación Memoria Histórica 28 de agosto" tendrá que repetir la iniciativa.

Partía del antiguo consistorio, ubicado en la calle Real, que es ahora Casa da Xuventude, la ruta que conducía los miembros de la Asociación A Illa dos Ratos. Ahí se congregó ya gente con la intención de conocer particularidades de la historia de la República en Cangas. Se hizo un recorrido por los movimientos sociales del municipio en el primer tercio del siglo XX, donde se disertó del impulso en la educación, de la famosa Alianza Mariñeira, germen de muchas cosas que vinieron después... Fueron 90 minutos muy entretenidos que acabó con los participantes en la Plaza do Concello, donde los participantes en la ruta coincidieron con los jubilados que estaban en plena manifestación y con aquellos que había decidido no acudir a la ruta y esperar en la citada plaza a los actos tradicionales ofrenda floral incluida. La ruta finalizó con retraso y hasta pasadas las 20.45 horas no comenzaron los actos que estaban previstos que se celebraran en la Plaza do Concello.

Bajo el título de "Memorial da Libertade" tuvo lugar el acto de confraternidad republicana. Condujo el mismo el presidente de la Asociación Memoria Histórica 28 de agosto, Camilo Camaño, que dio paso a la tradicional ofrenda floral en el monumento que se erigió en la misma plaza y que recuerda la libertad. Fue un evento en que, como casi siempre, se mezclo música y palabra. La música la pusieron los miembros de grupo "Ameaza de bombo", y Chisco de Cariño. Luis Chapela y Mónica Camaño pusieron la voz a varios poemas. La intervención de tono más político correspondió en esta ocasión al profesor portugués José Vieira.

Para hoy, Día de la República, concretamente, no hay previsto nada, con el fin de no interferir en la campaña electoral. Sin embargo ,para el miércoles, a las 19.30 horas, el salón de plenos acogerá la presentación del libro "Les Temps des cerises" , que cuenta la vida en la prisión de Ferrol entre los años 1968 y 1970. Su autor, Anxo Cardín Torano, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USAC) estará presente en este acto, al que se esperan asistan también autoridades locales de Cangas.