El PSOE abre su campaña en Cangas en el mercadillo con una defensa a la subida de pensiones de Sánchez

El PSOE aprovechó que era día feriado en Cangas para plantarse en la Alameda de Cangas, justo al lado del emblemático reloj y rodeado de puestos de venta ambulante, para realizar su primer acto de campaña en Cangas tras la pegada de carteles.

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Pontevedra, Olga Alonso, aseguró que Cangas "merece que traballemos para mellorar o emprego, algo fundamental". La concejal de Vigo hizo mención también a la conversación mantenida durante el reparto de publicidad electoral con un con un matrimonio da villa, que se quejaba de que en 10 aos de gobierno de Mariano Rajoy (PP) "só nos subiron un 0,25% as pensións, recoñecendo o compromiso das e dos socialistas coas pensións, que o goberno de Pedro Sánchez subiu un 1,5% beneficiando a 8,7 millóns de persoas". La comitiva socialista presente en Cangas, entre los que estaba el eterno Guillermo Meijón, además de Olga Alonso y la candidata socialista a la Alcaldía de Cangas, Ana Belén Martín, mencionó que a lo largo de los 10 mees de gobierno socialista se aprobó la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%, una media que se acerca a los 2,3 millones de pensionistas, y también las de viudedad, en un 7%, aumentando la base reguladora hasta el 60%. "Una aposta por un Estado de Benestar Forte, "ese que defende as e os socialistas e que co PP perdemos, aseguró la candidata Olga Alonso.

Meijón quiso denunciar "as mentiras que o PP está empregando con todo o sector industrial da liña de costa do noso país. Saben perfectamente que non se está tramitando ningunha reforma da lei que afecte a este sector económico."