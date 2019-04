Moaña honra a uno "dos bos e xenerosos"

Pocas veces el salón de plenos del Concello de Moaña estuvo tan lleno de público y funcionó el"todos para uno, como ayer con la propuesta para declarar al que fue párroco de Meira, entre 1969 y 1983, Manuel Duarte, como Fillo Adoptivo y dedicarle en su honor la calle entre Fonte da Pastoriza y la rúa José Abal. A punto de cumplir 77 años, reside en Madrid pero cuando su delicada salud se lo permite intenta regresar siempre a Meira en donde dejó un gran recuerdo que ayer se plasmó en este reconocimniento. Todos le esperan en agosto para descubrir la placa en la calle que llevará su nombre.

Fue un acto muy emotivo, en el que se vieron nuevamente en el salón de plenos a antiguos concejales como Víctor Pastoriza, uno de los impulsores del homenaje al expárroco de Meira, Manuel Duarte (Rois, 1942), con el que ejerció de monaguillo en los setenta; a José Sequeiros, fundador de la Festa de Bronlle y a otros que lo fueron hasta hace bien poco, como Salvador Meira, en esta ocasión como músico formando trío con Olga Santomé y Susi Gutiérez. Su intepretación de "Negra Sombra", honrando la letra de Rosalía de Castro, puso la lágrima al borde del ojo a muchos en la sala. El salón de plenos estuvo lleno, con todo un público unido, como pocas veces se ve, para rendir homenaje al expárroco de Meira, que no pudo desplazarse desde Madrid por su delicada salud, pero que estuvo muy presente, con una foto suya, en gran tamaño, presidiendo el pleno monográfico en su honor que condujo la alcaldesa, Leticia Santos, y en el que se le nombró Hijo Adoptivo y se le dedicó una calle en la parroquia.

Se recordó al párroco como un ejemplo de esos " bos e xenerosos" de las letras de Eduardo Pondal, lo que representó su llegada a la parroquia en 1968, cómo logró abrir la iglesia a los vecinos, sus misas en gallego, cómo puso las propiedades eclesiásticas al servicio de la parroquia, abrió la primera biblioteca parroquial de orientación juvenil, promovió la construcción de la pista de tenis y el parque y cómo ayudar a hacer realidad la Festa de Bronlle. Era un sacerdote que no vestía sotana, que vestía como los vecinos, le recordó el presidente del Club de jubilados, Lolo Rúa.

Víctor Pastoriza, José Manuel Pérez Santiago "Lele" y José Manuel del Río "Lito" eran monaguillos a finales de los años 70 y hasta esa década trasladaron a los vecinos ayer en el pleno: "Ningún de nolos tres ten claro como chegou a ser monaguillo, fai tanto tempo, pero o certo é que aí estabamos, tres nenos adolescentes entre 13 e 14 anos axudando na misa o cura de Meira. Aquel protagonismo era o máximo ó que un rapaz de Meira podía aspirar". Ellos fueron testimonio del trabajo de don Duarte para hacer las misas en gallego, consiguió un librillo con la letra de la misa en gallego y al poco se hizo normal que los oficios fueran en gallego. Les recordaron también con sus andanzas deportivas, siempre con su bolsa de deporte en el Renault 5. Ya como adolescentes, aseguran que se fueron dando cuenta, cada vez más, de la importancia a las cosas que por la parroquia hizo Manuel Duarte: "É de xustiza que quede para sempre fixado no rueiro de Moaña o seu nome e a veciñanza o honre co nomeamento de fillo adoptivo do concello".

En el acto intervino también el presidente del club de jubilados de Meira, a través del cual se encauzó la propuesta de estos tres monaguillos para rendir este homenaje al párroco. Lolo Rúa hizo memoria de cuándo Duarte llegó a Meira en 1968 como coadjutor de don Claudio. Llegó a una parroquia en blanco y negro, en donde el cura era una uténtica autoridad, por no decir la única y desde el primer momento "deixa claro cal vai a ser a súa maneira de actuar ó largo dos anos que exercerá en Meira, sempre cercano aos veciños e a súa intensa labor fóra do ámbito relixioso".

José Sequeiros "Piño" habló en representación de la Festa de Bronlle, asegura que el párroco llegó con ideas nuevas que chocaban con el comportamiento tradicional de la iglesia; destacó el carácter emprendedor del pueblo de Meira y cómo don Manuel supo encauzar esa energía "e derrubar os muros que separaban a institución do povo". Con él, la casa rectoral se convirtió en un lugar en donde reunirse para dialogar y él fue quien respaldó la Festa de Bronlle que quería organizar la juventud: "Era evidente que para este home o máis importante non era velar ou aumentar o patrimonio eclesial ou manter os privilexios da Igrexa, para él o máis importante era a xente cos seus problemas e as súas necesidades...Non estamos hoxe aquí porque se trata dun home bo, estamos aquí porque aportou algo novo, trouxo unha nova mensaxe, que a día de hoxe ten plena actividade, que nos beneficiu en todos os sentidos e que quedará sempre como exemplo".

En el acto de ayer también intervinieron el cura Eduardo Mallo, Maruxa Boubeta, en representación de las catequistas; el presidente d ela comisión de fiestas de Samertolaméu y Manuel Méndez, compañero profesor en Reibón al que apoyó como candidato a alcalde en 1979: "Don Manuel foi e é un modelo do que debería ser a propia igrexa, permitir o uso da casa ao vecindario, ás asociacións, aos que programabamos actividades culturais, puxo en valor o traballo comunitario en contra do individualismo, a propia creación da cooperativa do Mexillón xa o demostra, defendeu como outros curas progresistas ...deixou traballar as terras da igrexa a quen o precisaba gratuitamente, permitíu a utilización da Carballeira de Bronlle para todo tipo de eventos,conseguíu o permiso para construír unha pista de tenis e un longo...Un exemplo de compromiso social, de humanidade é o que desprende a súa figura".

El acto lo cerró la Coral Santa Eulalia de Meira con dos excelentes interpretaciones.