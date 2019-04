El gobierno de Bueu pedirá explicaciones a Parques y respalda a los vecinos de Ons

El gobierno local de Bueu escenificó ayer su respaldo a las reivindicaciones de los vecinos de Ons de no verse afectados por los cupos de visitas y solicitará explicaciones a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y al Parque Nacional das Illas Atlánticas a fin de "que fagan unha interpretación máis lexible do Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX)". Lo hizo en el transcurso de una reunión con habitantes del archipiélago que tuvo que trasladarse al Centro Social do Mar ante la asistencia de más de un centenar de ellos.

"Solicitaremos que non existan limitacións para os isleños e que as persoas poidan acceder á illa como ata agora", manifestó el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que estuvo acompañado en la cita por los ediles Adrián Ferrer, María José Pérez y Ana Isabel Otero. El regidor defendió la idoneidad de la convocatoria ante la vigencia del PRUG y por la reunión que en días pasados mantuvieron responsables de Parques y de Medio Ambiente con algunos vecinos de la isla. "Respaldamos aos veciños nas súas queixas. Non se pode limitar o seu acceso a Ons. Cada vez hai máis atrancos e todo o que supoña limitar os seus dereitos vai en contra dun ben supremo, que é o patrimonio inmaterial da illa", afirma, antes de añadir que "Ons é un recurso marabilloso que hai que mimar, pero se chegou ata onde está foi tamén pola súa xente", por lo que calificó de "surrealista" la posibilidad de que se restrinja el acceso de los isleños.

Juncal recordó que el pasado mes de febrero solicitó una reunión ante Medio Ambiente para conocer sus intenciones al respecto, pero que su demanda aún no ha sido atendida. Por eso insistirá en los próximos días, con la intención de que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural le dé una respuesta. Es por ello que se ha convocado a los vecinos de Ons a una nueva reunión el día 22 en el Centro Social do Mar a las 18.30 horas para ofrecer la información de la que se disponga en ese momento "e saber o que opina a veciñanza".

Uno de los puntos de conflicto más importantes es el de que el carné que da acceso libre a Ons sea solo para los titulares de las concesiones, así como a sus padres o hijos, y que no se recoja a los hermanos. "Non hai razóns para xustificar isto. Queremos que os fillos, netos e demais teñan o dereito de ir, que non se exclúan ascendentes e descendentes", protesta Juncal.

Otra de las cuestiones que desde el gobierno local buenense se pusieron encima de la mesa fue la relativa a las competencias en materia de infraestructuras en la isla. Juncal manifestó que en la entrevista de los responsables de la Xunta con un grupo de vecinos "se responsabilizou ao concello das dotacións", algo que no aceptan desde la casa consistorial. El concello subraya que la responsable de acometer mejoras en abastecimiento, saneamiento o suministro eléctrico es la Xunta de Galicia. "Son tamén os propietarios das vivendas porque así o quixeron ante a nosa oposición", recuerda Juncal, que apunta asimismo que en 2015 el Valedor do Pobo ya había remitido un escrito en el que se instaba al gobierno autonómico a hacerse cargo de las mejoras. "Está moi claro", sentencia.