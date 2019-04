La comarca figura con 63 playas naturales y 18 urbanas en el nuevo catálogo de la Xunta

Cuatro años después de que se aprobara el Reglamento General de Costas, tras la reforma de la Ley de 1988 en 2013, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta publicó ayer el decreto con la catalogación de los tramos urbanos y naturales de las playas de Galicia, al que obligaba la anterior normativa y que repercutirá a la hora de autorizar los chiringuitos en los arenales. En Cangas se aprobaron estos días para esta temporada un total de 21 y en Moaña 3.

En este catálogo, que registra casi mil arenales en Galicia, la comarca de O Morrazo figura con 63 playas naturales, de las cuales 23 están en Cangas, 11 en Moaña y 29 en Bueu; y 18 urbanas repartidas a partes iguales entre los tres municipios. Se entiende como tramos de playas naturales los contiguos a espacios naturales o suelo rural que estarán sujetos a restricciones en las ocupaciones, autorizando solo las indispensables; y como urbanos, los contiguos con suelos urbanizados, integradas en un área clasificada como urbana o consolidada por la edificación eun mínimo de un 50% de su longitud o se encuentran dotadas con servicios como acceso peatonal y rodado, dispongan de suministro de agua potable, energía eléctrica o red de saneamiento. En estas playas urbanas podrán autorizarse eventos de interés general con repercusión turística.

Las instalaciones expendedoras de comidas y bebidas en la playas naturales, tal y como consta en el Reglamento de Costas, tienen que ajustarse a unas reglas como que la ocupación no puede exceder de 70 metros cuadrados, de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Serán de temporada, entre mayo y octubre, y desmontables.

Distancia exigida

La distancia entre estos kioscos de playa no podrá ser inferior a 300 metros. La superficie será la mínima posible y la ocupación total no podrá, en ningún caso, exceder del 10% de la superficie de la playa en pleamar. Será el Concello quien proponga la distribución y obligará a que todas las conducciones de servicios sean subterráneas, que el sistema de saneamiento garantice una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Las instalaciones deberán de conectarse a la red de saneamiento general, si existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena.

En los tramos de playas urbanas, podrá haber instalaciones fijas de comida y bebida, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales, debidamente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables. A esta superficie se podrán añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que sea de uso público y gratuito. La distancia entre establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros las instalaciones desmontables se situarán con una distancia mínima de 100 metros de otra que presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en dominio público. Si la superficie cerrada supera los 20 metros, ya deberán contar con un título concesional. En las playas urbanas, se exige que las instalaciones queden fuera de la arena o en su límite inferior o a 70 metros desde la línea de pleamar, siempre que no se perjudique a la integridad del dominio público marítimo-terrestre. la ocupación total de las instalaciones no podrá exceder del 50% de la superficie total de la playa en pleamar.. En este caso, la distribución será competencia de la administración autonómica. Las instalaciones destinadas a actividades deportivas solo podrán autorizarse en tramo urbanos de playa.

El municipio de O Morrazo con más arenales naturales es el de Bueu, con 29. A nivel de provincia de Pontevedra, uno de los municipios que más playas tiene catalogadas es A Illa de Arousa con 64, de las que 51 son naturales y 13 urbanas. En Marín solo figuran 8 playas, pero todas naturales. En O Grove se catalogaron 52, de la que 40 son naturales y 12 son urbana. Sanxenxo, con el que siempre ha rivalizado Cangas por el número de banderas azules, tiene 20 playas, la mitad naturales y la otra mitad urbanas. Vigo es el municipio con más playas urbanas, 31 de 54. El municipio olívico ofrece 23 playa naturales, pero entre ellas, están las del archipiélago de las Cíes, consideradas como las mejores de Galicia y del norte peninsular.

Abren las oficinas de turismo

Cangas y de Bueu abren sus oficinas de turismo en esta Semana Santa. En el caso cangués, la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, asegura que es la del muelle, a diario, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. El Concello ha incorporado tres agentes turísticos en plantilla. Por lo que respecta a Bueu abrirá la oficina en la Sala Amalia Domínguez Búa, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, desde hoy hasta el 21 de abril, y también el Aula da Natureza de Udra. Abre el 13 y 14 y del 18 al 21, de 11:00 a 19:00 horas. Habrá talleres los días 13, 14, 19, 20 y 21 a las cinco de la tarde. El 13 y el 20 sobre aves de litoral; el 14 y el 21 de pisadas de animales. El 19 habrá la actividad "Mariñeiros por un día" sobre la ates de pesca. El Concello también ofrece rutas de senderismo el 13,14,19, 20 y 21, de 12 a 13:30 por el entorno de Udra con salida desde la misma aula.