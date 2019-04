El PSOE volverá a llevar al Parlamento las inundaciones de A Marrúa

La diputada autonómica del PSOE, María Pierres, visitó ayer las zonas de A Marrúa, Paradela y Fonte da Tella en Moaña, afectadas por las inundaciones debido a las riadas de aguas que, según denuncian los vecinos, proceden del Corredor do Morrazo. Este problema ya había sido llevado por el PSOE al Parlamento gallego, exigiendo a la Xunta una solución.

En su visita, en la que habló con el responsable del establecimiento rural Casa Durán, Pierres estuvo acompañado por la candidata del PSOE a la Alcaldía de Moaña y actual teniente de alcalde, Marta Freire.La propia Freire, al finalizar la visita, aseguró que "ata que este problema quede resolto, o grupo do PSdeG continuará presentando iniciativas no Parlamento galego". Entiende que esta recogida de aguas debe quedar mejorada antes de que finalicen las obras de conversión en autovía del último tramo.Para Freire los vecinos de Moaña "non merecen o trato da Xunta".