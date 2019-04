Lucía González, Alberto del Río y Romina Santomé se suman a la lista del PP moañés

El PP de Moaña sigue desvelando poco a poco el nombre de los integrantes de su candidatura electoral de cara a los comicios locales del 26 de mayo. Ayer el candidato, José Fervenza, presentó a Lucía González Coello (número 8), Alberto del Río Santomé (número 9) y a Romina Santomé Pereira (número 10 de la candidatura).

Lucía González es una apuesta arriesgada por su corta edad. Tiene 19 años, es vecina de Domaio y es marinera autónoma, al trabajar en el sector mejillonero como es tradición en su familia. El PP la presenta para ocupar el área de Muller e Servizos Sociais en un hipotético nuevo gobierno. "A xente da miña xeración quere formar parte activa no desenvolvemento do noso pobo. Non queremos que nos utilicen e se acorden de nós para conseguir votos", explicó. Asegura que, pese a su corta edad, no le costó decidirse tras proponerle entrar en la candidatura. "A miña familia me apoiou toda", concluye.

Alberto del Río Santomé, por su parte, tiene 43 años, es vecino de Meira y lleva años militando en el PP. Trabaja en el sector naval desde hace más de 23 años y desde hace 16 es empresario del mismo sector. Casado y padre de dos hijas, le gustaría llevar el área de Protección Civil, Mobilidade e Seguridade. "Coñezo o sector do naval dende as dúas vertentes. Somos un sector vital na economía da comarca e a miña experiencia pode contribuír de forma positiva ao proxecto de José Fervenza", explica.

Critica al bipartito sobre todo porque "durante os últimos catro anos o Concello non se preocupou de sentarse a escoitar as necesidades dun sector que xera en Moaña miles de postos de traballo". Pide, sobre todo, adaptar planes formativos a la demanda del naval "pois moitas empresas se atopan con que non teñen traballadores formados".

Alberto del Río concurre en el puesto que marca la mayoría absoluta y se muestra convencido de que el PP la logrará. "Eu vou de 9, así que non vou para estar na oposición, senón para estar no goberno", apunta.

Romina Santomé Pereira, por su parte, es vecina de Quintela, trabaja en hostelería desde hace un lustro y tiene 33 años. Es la primera vez que participa en política y explica que dio el paso "porque noto que os veciños están queimados co bipartito". Se muestra interesada en llevar un área de relación con los vecinos y pide "abrir ás portas do Concello a toda a cidadanía". Se muestra muy crítica con las mesas de participación del actual ejecutivo "porque só se invita a quen lle interesa ao goberno municipal".

Las nuevas caras se suman a Sonia Riveiro, Araceli Otero, Víctor Carballal, Daniel González, Silvia Rueda y a José Antonio Fervenza Otero "Yosi" en puestos de salida.

Además de Fervenza en la lista solo repetirán dos ediles actuales: Sheila Fernández y Vicente Verdeal, pero no en puestos de salida.

Fervenza aseguró ayer que no existía malestar entre los ediles que no estarán, pese a lo llamativo de una candidatura prácticamente renovada al cien por cien. "Traballaron nestes catro anos como unha gran familia e só podo agradecerlles a súa confianza en momentos difíciles". Garantizó que todos los ediles actuales "estarán a disposición do partido e traballarán na campaña electoral".