ASpUN y su interés en el proyecto 9 Olas

Asemblea pola Unidade aprovechó que el arquitecto técnico Rafael Barreiro presentó a los colectivos su proyecto Nove olas, que consiste en la construcción de un aparcamiento subterráneo entre el Concello de Cangas y la estación de servicio, que se autofinanciaría y liberaría de tráfico la PO-551, para dejar claro que en ningún momento se opuso a que el citado proyecto fuese debatido por el pleno. "Non é verdade. Nos xa dixemos na xunta de portavoces y na xuntanza do equipo de gobierno do mes de marzo que se algún grupo político ou concelleiros quere levalo, pode facelo. Neste caso, nós, defenderíamos o nos posicionamento no pleno. Tampouco é certo que nos neguemos a debater ou dar o noso posicionamento público ao respecto do proxecto. Participamos como grupo en varias presentacións públicas, nas que alegamos unha serie de cuestións que consideramos que se deben resolver antes dese, ou calquera outro proxecto a nivel urbanístico".