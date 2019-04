Arte con "sons" de mujer

La Asocaición de diagnosticad@s de cáncer de mama de Cangas (Adicam) dedica este año la VIII edición de su Certame de arte a la música, en referencia al año de la música de la Diputación de Pontevedra, de ahí que lleve el nombre de "Os sons das mulleres". La convocatoria se presentó ayer, en la sede de Adicam, en la Casa da Bola de Cangas,con la presencia de su presidenta, Olga Sotelo.

Este año se contará con un jurado de excepción, presidido por la decana de la Universidad de Bellas Artes de Vigo, Silvia García; José Luis Bueno, doctor en Medicina y graduado en Bellas Artes, como secretario; el dibujante de O Morrazo Samuel González, el escultor Henrique Prado y Fina Graña, responsable del grupo de arte de Adicam, como vocales.

En la presentación señalaron que "estamos moi orgullosas do traballo que Adicam realiza para e pola cultura, xa non so organiza un certame de arte como este unha vez ao ano; se non que inaugura exposicións periódicas na súa sala expositiva da Casa da Bola".

Tal y como consta en las bases, la participación en el concurso está abierta a personas mayores de 16 años, sea cual sea su nacionalidad o residencia, aficionadas o profesionales, que sean autores de las obras presentadas. La temática elegida son "Os sons das mulleres" y la modalidad es la de pintura y dibujo. La técnica será de libre elección, siempre que no se haga alusión a ninguna marca comercial.

Cada artista podrá presentar hasta un máximo de tres obras, que deben ser originales y no haber sido premiadas en otros certámenes. La única limitación a las obras será su formato, que no debe exceder de 80 centímetros el lado más largo. La presentación debe de ser en formato rígido para facilitar su exposición. El plazo de presentación será a partir de la publicación de las bases y hasta el 30 de septiembre de 2019. Los trabajos se pueden presentar en la sede de Adicam en Cangas, en la calle Valentín Losada, nº 1, "Casa da Bola" 36940 o en la sede de Adicam en Pontevedra (CasaAzul. Calle Sor Lucía 4. despacho 56.

Los premios consisten en diplomas y 300, 200 y 100 euros, respectivamente, para el primero, segundo y tercer clasificado.