Los usuarios de la traída comunal de As Louras exigen que la Xunta pague la conexión al nuevo depósito

Los vecinos de la zona de Berducedo que se abastecen de agua a través de la traída comunal de As Louras tienen listo desde hace unos cinco días su nuevo depósito, construido una vez que se desarmó el carril alternativo del Corredor en Meixueiro que había obligado a desmontar el depósito anterior. Sin embargo, todavía no lo pueden abastecer de agua y utilizar al no tener reconstruidas las conexiones que proceden del manantial.

Los responsables de esta traída comunal se reunieron ayer con representantes de las obras de conversión del Corredor en autovía para solicitar una vez más que debe ser la Xunta la que financie la reconexión del depósito. "As mangueiras, a chave de paso e o contador quedaron destrozados e cremos que deben ser os responsables das obras os que conecten de novo o depósito coas fontes de auga", insisten. Argumentan que los vecinos de cerca de 60 viviendas que se abastecen de esta traída, en el barrio de Berducedo, ya deben hacer frente a "máis de 5.000 euros de custes de reparacións nas canalizacións ás nosas casas", alegando que se produjeron averías por la mayor presión de la traída general, a la que están conectados desde que se desmontó su antiguo depósito.

Esperan una respuesta en breve y señalan que cada día que sigan conectados a la red general les supone un coste. Eso sí, esperan que esta conexión con el embalse gestionado por Aqualia no se desmonte, por si es preciso utilizarla en un momento de sequía y carencia de recursos hídricos.

El nuevo depósito, ya totalmente listo pero todavía vacío, tiene una capacidad idéntica al anterior: Un total de 340.000 litros, aunque su forma es algo más estrecha y alargada. Sus usuarios ya habían logrado que la Xunta les indemnizase por las molestias para poder levantar la nueva estructura, que costó unos 40.000 euros.

Salida de Broullón

Por otro lado, ayer la empresa constructora del último tramo de autovía retornó el corte en la salida de Moaña en Broullón. Se cerró a las 15.30 horas el ramal en sentido Vigo-Cangas y permanecerá así hasta que finalicen por completo las obras del tercer y último subtramo. La inauguración está prevista en estos momentos para comienzos del mes de junio, aunque el día exacto puede variar en función de las condiciones del tiempo.

Los conductores que circulen en dirección Cangas y quieran salir hacia los barrios altos de Moaña deberán dar la vuelta en la rotonda de la salida de Cangas, en San Martiño, y regresar por el Corredor para salir en el otro sentido hacia la PO-313. El retraso es de un kilómetro. Ayer ocasionó muchas quejas.

Por otro lado, siguen al menos hasta el viernes los cortes de más de 6 horas diarias en la propia PO-313 a la altura del paso inferior de Broullón. El corte se produce cada día de esta semana, desde el lunes, entre las 10.00 y las 13.30 horas cada mañana y entre las 15.30 y las 18.30 horas cada tarde. El horario se eligió para no afectar al tráfico en las horas puntas de entrada y salida de los centros de trabajo. Ayer, con ayuda de dos grúas, se aprovechó este corte temporal para iniciar la instalación de las prelosas en los nuevos carriles sobre el paso inferior.