Salason acoge el concierto de la banda The Wizards y ofrece una sesión de cine anime

El local Salason de Cangas ofrece este fin de semana música y cine. El sábado está previsto el concierto de The Wizards, a las 22:30 horas, para presentar en Galicia su nuevo álbum "Rise of the serpent", fiel al estilo del grupo, hard rock de los 70 y heavy metal. La banda llega desde Bilbao. Se formó en la primavera de 2013 y después de grabar una demo de cuatro pistas, comenzó a tocar en serio en febrero de 2014. Desde entonces ha lanzado dos albúmes de estudio y realizado giras, principalmente en España, pero también por Francia, Portugal y Alemania. "Vamos a ganar esta batalla personal contra la sociedad corporativa moderna y podrida con guitarras y voces épicas y pegadizas", es la farse que define a la banda.

El domingo, a las 20:00 horas, hay sección anime con la proyección de "El castillo ambulante", de Hayao Miyazaki.