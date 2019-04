O Facho, el anillo y la película Airbag

Hace casi cuatro años se abrieron los sótanos del Auditorio de Cangas al público. El que era concejal de Cultura, Héitor Mera, había descubierto -¡quién lo diría!- que ahí se "escondían" aras y cajas de material procedente de las excavaciones del Monte Facho. Después apareció un anillo que se hizo famoso y que esperamos con ansias que algún día sea expuesto en una vitrina sellada con siete llaves en A Capela de O Hospital, porque la aventura del anillo se merece esto y mucho más. Pero a lo que iba, que me disperso, que llegó el diputado de Cultura Xosé Leal y dijo que en unos meses todo eso se trasladaría al Museo de Pontevedra. El edil de Bueu no tuvo peso suficiente para hacerlo y las piezas siguen guardadas en un lugar que supuestamente hace cuatro años no era el lugar más adecuado. Todo sigue igual. Por cierto, que el anillo se hizo más famoso que el de la película Airbag. No viajó mucho de un lado a otro, pero sí en el tiempo.

Pazos ya puede optar a ser reelegido

Me trasladan que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ya puede optar a ser reelegido por la asamblea para encabezar la candidatura de ACE.Ahora a esperar por la asamblea.