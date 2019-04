La Mostra de Teatro de Secundaria reúne en As Barxas a 125 estudiantes en seis representaciones

La XXIII Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo "Motesmo" tiene este año al instituto As Barxas de Moaña como centro anfitrión. Entre el 23 y el 26 de abril se representarán seis obras trabajadas por los grupos de teatro de los distintos centros educativos. Además, el grupo "Teatro Aberto", de adultos, pondrá el broche al evento. En total serán 125 los jóvenes que mostrarán su talento para el arte dramático ante sus compañeros.

El martes 23 de abril arrancará la programación con un espectáculo de apertura a cargo del reconocido actor Fran Paredes. Se titula "1+1=3". En la primera jornada, a las 12.00 horas, tomarán el escenario los anfitriones del Grupo de Teatro IES As Barxas. Pondrán en escena la obra "Un lugar", dirigida por Davide González y Vanesa Sotelo. Se trata de un espectáculo ambientado en un campamento en el que un grupo de adolescentes entiende cuál es su lugar en el mundo a través de personajes reales y ficticias.

El miércoles 24 a las 10.30 horas será el turno para el grupo de teatro de A Paralaia. Pondrá en escena una "Adaptación de Mamma Mia", dirigida por Lucía Iglesias. Las canciones más conocidas del grupo ABBA sonarán en una obra ambientada en una boda en las Islas Cíes.

El mismo día 24 le sucederá la obra "Suspéndese a función. A verdadeira historia", dirigida por Xoán Carlos Riobó y protagonizada por los jóvenes del obradoiro de teatro del IES María Soliño, de Cangas.

El jueves 25, el protagonismo a las 10.30 horas será para el "Grupo Comediantes Anónimos" del IES Johán Carballeira de Bueu. Pondrán en escena una original obra titulada "O Río" basada en canciones de Bruce Springsteen. La pieza la dirigen Fran Paredes y Rosa Domínguez. A las 12.00 horas los alumnos del colegio Eduardo Pondal pondrán en escena la obra "O domador de sombras", dirigida por J. Ángel Currás. El último día, el viernes 26, actuarán los alumnos del grupo de teatro "A Réplika", del IES Rodeira. Representarán "Romeo e Xulieta". El grupo de adultos Teatro Aberto concluirá con la obra "As mulleres da mar tendida".

En el IES As Barxas este evento estará rodeado por exposiciones como paneles con fotografías de ediciones anteriores, o el trabajo de alumnos de plástica, dirigidos por Luz Beloso, que reinterpretaron carteles de los Circuítos Teatrais de Moaña y pintaron un llamativo mural inspirado en Seoane en las puertas del salón de actos. Los estudiantes también exponen máscaras con coronas de laurel.

Personal del centro elaboró trofeos conmemorativos que se entregarán a cada compañía y a la alumna que ganó el concurso de carteles: Carla Martínez Blanco, del Eduardo Pondal.