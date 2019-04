El Concello reclama a Medio Ambiente eliminar las restricciones de acceso a los vecinos de Ons

La Consellería de Medio Ambiente mantuvo hace una semana una reunión de trabajo con un grupo de vecinos de la isla de Ons para intentar acordar cómo regular el cupo de visitas que le corresponde a los isleños. Un encuentro que generó un evidente malestar entre el resto de los habitantes, muchos de los cuales se sientieron excluidos y no comparten el criterio consensuado en esa cita. El Concello de Bueu ha decidido convocar un encuentro abierto dirigido a todos los isleños, que tendrá lugar mañana a las 18.30 horas en el salón de plenos. Desde el gobierno local defienden criterios más flexibles para los vecinos de Ons, que debería traducirse en un cupo más amplio y sin restricciones para satisfacer las necesidades reales.

El malestar por el encuentro de la semana pasada no alcanza solo a los isleños, sino también al propio Concello, que recrimina a la Consellería de Medio Ambiente que no le invitase. En la reunión de mañana quiere exponer a los vecinos las gestiones realizadas durante estos meses, que incluyen una entrevista con responsables de la consellería durante la tramitación del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), la presentación de alegaciones y una nueva solicitud de reunión "presentada fai dous meses e que aínda non obtivo resposta".

La posición que defienden desde el grupo de gobierno, en el que hay dos concejales naturales de Ons, y que se trasladará mañana pasa por eliminar las restricciones para que los vecinos puedan acudir a la isla y a sus viviendas. Argumentan que la propuesta de incluir en ese cupo solo los ascendientes o descendientes, sin tener en cuenta a hermanos o demás familia, resulta insuficiente. "Debe garantirse un cupo que satisfaga as necesidades reais dos veciños", afirma el alcalde, Félix Juncal. Desde el ejecutivo local también expresan sus dudas sobre si se está interpretando correctamente la literalidad del PRUG sobre este punto.

Desde el Concello entienden que a la hora de establecer los cupos de acceso a la isla "prevaleceu a preservación dun recurso natural sobre o que para nós ten, como mínimo o mesmo valor, que é a etnografía, a historia e, sobre todo, a súa xente; Ons non sería a mesma illa sen a súa xente". Las limitaciones que se proponen desde la Xunta de Galicia afirman que suponen "desvirtuar" y poner trabas al derecho de los isleños a acceder a Ons.