El nuevo centro de salud de Moaña, a debate hoy en el pleno del Parlamento

El pleno del Parlamento gallego tratará hoy uno de los asuntos de más polémica en Moaña, como es la construcción del centro de salud. Lo hará mediante una pregunta de urgencia del BNG a través de la diputada Montserrat Prado, sobre la razón por la cual el Sergas está poniendo tantos atrancos a la construcción del centro y que propiciará que se trasladen hasta el hemiciclo a la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos; el edil de Urbanismo, Odilo Barreiro, miembros de la Plataforma da Sanidade y también de la Mesa da Sanidade. También se desplazarán representantes del PP, con su cabeza de lista y portavoz municipal, José Fervenza, y entre 7-8 miembros de su candidatura. La construcción del centro de salud es uno de los grandes temas que protagonizarán la campaña por el enfrentamiento del Concello con la Consellería de Sanidade tras comunicarle el Sergas que la parcela que ponía a disposición en Sisalde era pequeña. De hecho, la pregunta presentada por urgencia por el BNG se debió a la última respuesta de la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, el pasado 27 de marzo, comunicando al Concello que la parcela no era la adecuada. Reclama una de 3.100 metros cuadrados, alegando que el tamaño "é clave para non hipotecar o futuro do centro de Saúde" y que la tendencia general es la de "tentar realizar centros de saúde de forma ideal nas menos plantas posibles, ou íntegramente en planta baixa".

Al BNG le llama la atención esta posición del Sergas, ya que el Concello pone a disposición de la Xunta una parcela reservada en el PXOM, de 2.066 metros cuadrados, y que por los parámetros urbanísticos vigentes permite una edificabilidad de 7.750 metros cuadrados además de que el Sergas está ejecutando en la actualidad centros en varias plantas.

Por parte del PP se sigue criticando que el bipartito BNG-PSOE de Moaña estuvo cuatro años sin hacer nada para poner a disposición los terrenos, que le estaba pidiendo el Sergas, que ya le advirtió del problema de la superficie.