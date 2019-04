Cangas, premio "Ciudad Sostenible" por su promoción del compostaje

El Concello de Cangas ha sido galardonado con uno de los premios "Ciudad Sostenible" que entrega, de forma anual, la Fundación Fórum Ambiental con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y la colaboración de Ecoembes, a municipios de más de 5.000 habitantes que promueven un modelo de desarrollo más sostenible. La concejala de Medio Ambiente e Turismo, Tania Castro, recogió hoy el reconocimiento en un acto llevado a cabo en el recinto de Caixa Fórum de Madrid, junto a los otros premiados de España en las diferentes categorías, y en el que participó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el presidente de la Fundación, Ramón Roca y el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín..

En este caso, el Concello de Cangas fue reconocido en la categoría de gestión de residuos por el proyecto "Compostar é vida" y el programa "NATURALmente Cangas", que busca revertir a la baja la tasa de reciclaje y el alto porcentaje de reciclado incorrecto. Castro asegura que en estos cuatro años desde su implantación "mellorou o índice de reciclaxe sustancialmente pasando do 2,1% en 2014 ao 12% actual". Asegura que "é moi grato que te recoñezan o traballo ben feito. Isto non fai máis que ratificar o certo de ter implantado este programa medioambiental e en especial, o proxecto Compostar é vida que contempla sensibilización, información e concienciación do importante para todos e todas que é reciclar a fracción resto, a do contenedor verde, ademáis de aportar composteiros urbanos individuais".

Con respecto a los composteros urbanos, agradece a la Diputación el apoyo recibido al haber aportado tres áreas, pero añade que el Concello realizó un esfuerzo mayor al conseguir entregar 150 composteros individuales, al hacer campañas de promoción en el mercadillo para que los vecinos apostaran por compostar. De hecho, confirma que en Cangas hay 300 familias que ya reciclan en las áreas de compostaje urbanas y más de 150 lo hacen individualmnente en el jardín.

Castro manifestó ante los presentes, en la recogida del premio, que Cangas es una villa marinera de referencia en estos premios "e é un orgullo recoller este galardón en representación do municipio"

En esta 16 edición de los premios, fueron galardonados el Ayuntamiento de Benidorm, en la categoría de agua; Cornellá y Almassora, en la categoría de educación ambiental; Antequera y Consejo Comarcal de Osona, en la categoría de energía; Palma de Mallorca, al igual que Cangas, en la categoría de residuos, y Donostia-San Sebastián, en la de adaptación al cambio climático.

La Fundación Fórum Ambiental es una entidad sin ánimo de lucro, tal y como recoge su página web, que tiene como objetivo crear una plataforma de diálogo y colaboración entre las empresas, las administraciones y el resto de la sociedad, con la finalidad de conseguir conjuntamente un model de desarrollo más sostenible