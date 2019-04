El autor de "Nove Olas" vuelve a pedir que se respalde el proyecto en el pleno de abril

"¿Cuál es el temor a pronunciarse públicamente los partidos políticos, cuando se presume de tanta transparencia democrática, ante una idea tan trascendental para Cangas como es la regeneración de espacios públicos e impulsar una economía sostenible para los niñas y niños de hoy y del mañana, cumpliendo con la Agenda 2030 de los ODS de Naciones Unidas?" Es la pregunta que plantea Rafael Barreiro, autor de la propuesta "Nove Olas, xestión e proxecto", que ha vuelto a pedir el pronunciamiento de los grupos de la Corporación sobre este asunto..

Tras quedar excluida del orden del día en la anterior sesión, Barreiro ha vuelto a registrar en el Concello, el pasado día 6, la solicitud de que los grupos se posicionen en pleno sobre esa propuesta, ya que su aval supondría un espaldarazo político y un empuje ante otras administraciones. "Creo que la pregunta debería tener respuesta, salvo que no sepan contestarla", lamenta el autor de la idea, que echa en falta más valentía de los corporativos, a los que invita a abstenerse si no tienen claro o no comulgan con los fines que se persiguen.

Sí lo hicieron, "en su día", el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, y su grupo, así como el PSOE, asegura Rafael Barreiro, que ha vuelto a impulsar la vieja idea propuesta en 1996 al entonces regidor, Euloxio López, denominada "A humanización do peirao" y que no llegó a fructificar. Mañana comienzan las jornadas de peatonalización en el Concello de Cangas, a las 10.00 horas.