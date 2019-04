Casi 40 vecinos de Pontevedra en los campos de horror del nazismo y una investigación que sigue en marcha

En la charla del viernes en Beluso participará la investigadora María Torres, que colabora con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para documentar las historias de las casi 40 personas de la provincia que pasaron por el horror de los campos de concentración nazis. "Segundo nos trasladou é posible que nos próximos meses teñamos máis información sobre este home e esperamos incluso poder recuperar algún obxecto persoal", explica Xosé Novas. Y es que en el medio de aquel horror inhumano los nazis se caracterizaban también por su minuciosidad, registrando todos los datos de los prisioneros.

La asociación bueuesa destaca la importancia del acto del viernes en la Casa do Pobo de Beluso, la parroquia de la que era natural José Ferradás Pastoriza. "É unha débeda que temos con el. Sempre quixemos recuperar a súa historia pero por ese erro de identificación non dábamos con el. Agora temos a posibilidade de rescatalo do olvido", subraya Xosé Novas.

Eso es también lo que desea el sobrino José Ferradás Pastoriza, que conserva la inquietud de seguir profundizando en la historia del hemano de su madre para que no se olvide nunca más.