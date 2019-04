"Avance histórico en el derecho a votar"

"¿Traéis todos el DNI?", preguntan los organizadores del simulacro electoral para personas con discapacidad intelectual que se celebró ayer en Cangas. "Siiiiií", responden casi al unísono los convocados a esta cita "de entrenamiento" con las urnas previa a las que se celebrarán el 28 de abril y el 26 de mayo, con los gobiernos municipales, estatal y europeo en juego. El ensayo, promovido por Fademga Plena Inclusión Galicia en ocho localidades gallegas, estuvo precedido de una campaña informativa y de varias actividades formativas para fomentar una actitud crítica ante los procesos electorales y las herramientas de participación democrática. La jornada fue un éxito de organización, de participación y de ilusión por recuperar un derecho del que muchos estuvieron privados y que, para celebración de la gran mayoría, dejará de ser noticia en las próximas convocatorias electorales.

"La idea de que votemos todos es buena, es un avance histórico", reconoce Miguel Ángel Rocha, que no omite su debilidad por la política y su satisfacción por poder expresarla en las urnas. "Yo ya voté dos veces hace años, pero luego me incapacitaron y a partir de ahora podré hacerlo siempre", celebra Rosana Portela, que oculta su papeleta en el sobre antes de depositarlo en las urnas "porque el voto es secreto", aunque no esconde su predilección por los políticos "que defienden la justicia, el trabajo, las pensiones y los derechos para todos".

Ambos forman parte de un grupo de medio centenar de personas con discapacidad intelectual de O Morrazo que ayer participaron en un simulacro electoral organizado por Fademga Plena Inclusión Galicia en el instituto María Soliño de Cangas para celebrar que este colectivo podrá votar en su totalidad, por primera vez, en los próximos comicios del 28 de abril (elecciones municipales) y 26 de mayo (al Parlamento Europeo). Y, de paso, ganar práctica en el ejercicio de un derecho que muchas de estas personas tenían restringido hasta que se aprobó este cambio legislativo, en febrero de 2018, así como analizar y evaluar las dificultades que se encuentran para poder ejercitarlo y anticiparse a posibles apoyos que puedan necesitar en los próximos llamamientos electorales.

"Celebramos aquí uno de los últimos logros conseguidos por y para las personas con discapacidad intelectual", trasladó Teresa Lagos, directora del centro de la Fundación Juan XXIII en Monte Carrasco, a un auditorio en el que había representantes de la Corporación canguesa, como el alcalde, Xosé Manuel Pazos, el concejal de Servizos Sociais e Igualdade, Tomás Hermelo (ASpUN) o los también ediles Mariano Abalo (ACE) y Xoán Chillón (BNG), que respaldaron ese "avance social" del que se benefician cerca de 100.000 ciudadanos. De las 220 personas integradas en la asociación, 93 recuperan ese derecho, y en el centro de Juan XXIII en Cangas 34 de sus 54 usuarios estaban privados de esa capacidad legal que desde ahora "ya no dependerá de jueces y tribunales".

Marisol Caíño era una de las afectadas, desde que en 2003 fue incapacitada judicialmente para el sufragio universal y excluida de las listas electorales. "Celebramos este paso y reclamamos apoyos" para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer ese derecho de sufragio activo, de forma consciente, libre y voluntaria, abundan las implicadas. Información clara y precisa, programas electorales en lectura fácil o eliminación de barreras físicas y cognitivas en los colegios electorales son algunos de esos pasos que hay que dar para que ese derecho legal sea plenamente efectivo.

La gran mayoría de los convocados llegó con parte de la lección aprendida. En esa tarea participó activamente Fademga Plena inclusión Galicia -Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento-, que aglutina a 40 entidades gallegas federadas que prestan servicio a más de 6.000 personas con discapacidad intelectual y tiene cerca de 8.000 socios y una red de 116 centros repartidos por las cuatro provincias gallegas en los que trabajan 1.429 profesionales con el apoyo de 1.260 voluntarios.

Herramientas de apoyo

En un folleto de 16 páginas, "Eu tamén voto", se responde a preguntas básicas, como qué son las elecciones, qué tipos de elecciones hay, cómo votar y qué opciones existen. La intención es orientar a las personas con discapacidad en todo el proceso que finaliza con el voto directo en urna o por correo, así como familiarizarlos con un glosario básico: Parlamento, diputadas, senadores, presidente del gobierno, legislatura, programa electoral, correo certificado, papeleta electoral o certificado de inscripción en el censo, entre otros. También se ofrece información a través de las páginas web www.mivotocuenta.es y www.estavezvoto.eu.

Entre las iniciativas puestas en marcha con idéntico objetivo están las charlas y talleres como el organizado por Fademga en el centro Juan XXIII de Cangas, donde se explica a sus destinatarios qué opciones tienen (sin olvidar el voto nulo y en blanco), cómo se marcan las papeletas (en el caso de los votos al Senado), qué trámites hay que seguir para votar por correo, la posibilidad de tener una persona de apoyo e incluso de recibir instrucciones en lenguaje braile para electores con importantes problemas de visión. "No solo se trata de garantizar el derecho a votar, sino también de facilitar los instrumentos para ello", recalca.

"Actitud crítica"

Durante varias semanas se han celebrado también diversas actividades de apoyo en la formación y acompañamiento. "Intentamos potenciar una actitud crítica ante las elecciones porque muchos no lo han hecho antes ni entienden los procesos electorales", explica Sofía Lorenzo, educadora social, que se preocupa y ocupa en ayudarles a comprender cómo funciona la democracia, qué tipo de elecciones hay (locales, autonómicas, generales o europeas) y darles pautas para su participación. "Siempre de manera objetiva, sin inculcarles ideologías o tendencias políticas", abunda esta especialista, que saca conclusiones "muy buenas" de esta experiencia que irá perdiendo peso en los próximos años, conforme crezca su experiencia en sucesivas citas con las urnas.

"Paso a paso se van recuperando derechos", celebra Carme Moreira, que forma parte de la directiva y está satisfecha con el simulacro electoral y con que "todos los usuarios del Juan XXIII que lo deseen van a poder votar". Porque, más allá de facilitarles todas las herramientas para acudir a las urnas, hacerlo o no es decisión individual suya, como de cualquier otro ciudadano libre. Como concluye la directora, Teresa Lagos, "votar es un derecho, no una obligación".