A caballo del Cantábrico en busca de xarda

La flota pontevedresa de la "xarda" lleva dos días faenando en el Cantábrico tras la apertura de la campaña dirigida. Un largo viaje que de momento aún no tiene premio. Los barcos que trabajan en la zona más occidental, sobre todo en Asturias, aseguran que se están encontrando con problemas para pescar la caballa. La campaña está también marcada por las insuficientes cuotas asignadas a los barcos de Pontevedra, con solo un 4,7% del total. En principio eso significa apenas una semana de trabajo, aunque si las capturas no mejoran es posible que tengan que quedarse algún día más.

Los barcos de O Morrazo comenzaron el lunes la campaña dirigida de la xarda o caballa. Las tripulaciones se reparten entre Asturias, Cantabria y el País Vasco y, de momento, las que mejor están trabajando son las que trabajan más al este. Más problemas para una flota que se queja de la paupérrima cuota asignada a las embarcaciones de la provincia de Pontevedra.

Desde el puerto de Bueu el único barco que participa en la campaña dirigida es el "Nuevo Yolanda 1", con una tripulación de cuatro hombres. "Por agora a cousa está mala, mala, mala...", decía ayer su patrón, Miro Barreiro. Escogieron como puerto base Avilés y por ahora las capturas son escasas. "Os barcos de aquí din que a finais da semana pasada pescouse ben, pero estes dous días a verdade é que hai moi pouca", contaba ayer de vuelta a tierra. "Mírase que hai manchas de peixe, pero sen embargo non entran. A xarda é unha especie un pouco rara: hai días nos que ao mellor non colles nada e ao seguinte pescas moi ben", explicaba el patrón bueués.

Este barco es la primera vez que acude a la campaña dirigida, que Miro Barreiro ya conoce porque en 2018 acudió enrolado a bordo de un pesquero de Santander. "Gustoume e este ano decidín vir co meu barco. O malo é a pouca cuota que nos dan: 6 toneladas por embarcación, cando os do País Vasco teñen máis de 40", lamenta. Pese a ello asegura que no se puede siquiera plantear no acudir a la campaña del Cantábrico. "Temos que vir porque se non o ano que vén aínda nos quitan máis cuota", advierte.

El "Nuevo Yolanda 1" es un barco de 8,80 metros de eslora y salió de Bueu antes de las siete de la mañana del viernes. Un viaje de 28 horas ininterrumpidas hasta llegar a Avilés. "En principio calculamos estar unha semana, pero se non pescamos haberá que quedar uns días máis. Para mañán [por hoy] dan bastante mal tempo, hai que ver se podemos saír", contaba ayer. Prolongar la estancia significa también más gastos: comida, alojamiento y, sobre todo, combustible. "Traballas a case dúas horas da costa e tes que desprazarte moito buscando a xarda", contaba Miro Barreiro. En lonja el pescado se cotizaba a 1,25 euros el kilo. "Non é un mal prezo, pero só se colles cantidade. Ao final temos moitos gastos e non é que che safe gran cousa", concluía el patrón del "Nuevo Yolanda 1".

La escasa pesca la confirma también la tripulación del barco "Castro Dacosta", de Aldán pero que faena también desde el lunes con su base en el puerto asturiano de Avilés. "Este ano non van moi ben as capturas. O peixe está máis cara o leste. Tiñamos a intención de cubrir a pouca cota que temos nunha semana de traballo, pero é posible que teñamos que faenar tamén no Cantábrico a vindeira semana", apunta el patrón Damián Castro, de Aldán.

Este patrón, de 30 años, dirigió ayer el barco durante casi 12 horas de trabajo. "Saímos ás seis da mañá", decía al regreso, pasadas las 18.00 horas. Y es que el poco producto prolonga las jornadas laborales. Volvieron a puerto "cunhas 50 ou 60 caixas de 13 kilos cada unha". De todas formas, espera que de cara al final de semana la xarda se desplace más hacia Asturias. "Se tiveramos máis cota poderiamos navegar cara o leste. Pero nestas condicións temos que aforrar combustible", reconoce.

Es la primera campaña de la xarda en la que Damián Castro faena como patrón, "pero xa estiven noutras mareas como mairiñeiro". Recuerda que el año pasado había más capturas. Eso sí, reconoce que la campaña comenzó con precios más altos de los previstos. "O ano pasado se pagaba a unha media de 0,80 euros o quilo. Esta semana chegamos ata os 2,40 euros", relata.

En cuanto a las características de las jornadas laborales en el Cantábrico, este patrón de Moaña alerta de que las buenas condiciones del mar pueden empeorar a partir de hoy mismo. "Teremos que quedar ata coller toda a cota, para que compense o traballo", indica.

País Vasco

En la flota del País Vasco, más pequeña en número, hay también presencia de O Morrazo. Álvaro Castro, por ejemplo, es un patrón que tiene su puerto base en Ondarroa. Su campaña de la xarda comenzó hace dos semanas. "Salimos sobre las 7.30 horas. Había buenas capturas y sobre las 11.30 horas finalizamos la pesca con unas capturas de unos 3.000 kilos. Parece que el pescado está entrando bastante bien ahora".

Eso sí, en las dos primeras semanas de su campaña también tuvo dificultades con la escasez de producto. "No bajó como se preveía. Tardó en entrar a esta zona". Entiende que completará sus cuotas en una semana más de trabajo, "aunque depende de como venga el tiempo y de la cantidad de pescado". Apunta también a que tienen mejor precio de venta que hace un año. "Está sobre unos 1,25 euros el kilo. Mejor que el año pasado".

Este joven patrón de Aldán, de 27 años, lleva dos años en este barco vasco y se muestra contento "por la seriedad y las buenas condiciones con las que se trabajan aquí. Tengo intención de continuar".

La tripulación que encabeza Álvaro Castro está integrada por cuatro trabajadores "tres somos gallegos y el otro compañero es vasco". Cuando completen su cuota de xarda tienen previstas ya nuevas capturas "como intentar la captura de pulpo, que aquí no es algo tan común", concluye.