Dolor, amor y derrota en forma de canciones

El paso de John Paul Keith por Galicia es una oportunidad que no se debería desaprovechar. El músico de Nashville (Tennessee) presenta mañana en Cangas su nuevo disco, "Heart shaped shadow", recibido como uno de los mejores álbumes del año 2018. El concierto en Salasón (21.30 h, 15 y 18 euros) será su única parada en Galicia.

El nuevo álbum de John Paul Keith se ha hecho esperar cinco años. Consecuencias de un divorcio. Ahora el músico regresa con disco de 12 canciones, grabado a la antigua usanza sobre un sistema de ocho pistas, con un sonido brillante y en cuya escucha se rastrean con claridad ecos de Roy Orbison, Buddy Holly o Chuck Berry. Amor, dolor, lo que pudo ser y no fue... constituyen el manual temático de un conjunto de canciones en las que se combinam piano honky tonk, blues, soul y su guitarra Telecaster. Sonido verdadero, auténtico y sin artificios innecesarios.

Este "Heart shaped shadow" es el cuarto álbum del artista tras "Spills and thrills", "The man that time forgot" y su espectacular "Memphis Circa 3AM", con el que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Azkena Rock en su edición de 2015. El regreso de John Paul Keith es doble, porque al mismo tiempo que se publicaba este disco salía también el primer trabajo de otro proyecto paralelo, Motel Mirrors, en el que colabora con Amy Lavere y Will Sexton y con los que grabó "In the meantime". El propio Will Sexton es también el productor del álbum que John Paul Keith presenta en Cangas. Una ocasión que no debería formar parte de la lista de oportunidades perdidas.