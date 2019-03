El 'slurry' acude al socorro

Ya llegó el famoso slurry y se arrojó por la mañana temprano por la calle Méndez Núñez. Es de tonalidad granate y acude para sumarse a las tropas de la peatonalización que tienen últimamente medio sublevado al pueblo de Cangas. La de Méndez Núñez es una obra que trata de representar la política de otorgar valor al casco vello.

No hay fecha aún para acabar la obra de Méndez Núñez, que tenía un plazo de ejecución de 19 días y que las obligaciones contractuales de mejora alargan en el tiempo. Se asfaltó en un día festivo: el de la Constitución y tres meses después se echa el slurry que tiene por objetivo afianzar la calle peatonal, por la que los coches solo pueden circular a 20 kilómetros por hora y los peatones tienen absoluta prioridad. Muchos aún no se lo creen, porque siguen circulando por precaución por la acera en la parte más angosta de la calle, en vez de echarse a la calzada, tomarla como un acto de rebeldía contra la tiranía del tráfico.

La empresa adjudicataria de la obra arrojará hoy la segunda capa de ese material, famoso ya en Cangas, y también se pretende actuar en las isletas. Alrededor de la obra estuvo ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), que examinaba, acompañado por el jefe de la Policía Local, como quedaba esta ancha franja de color granate que, junto con las letras de CANGAS son referencia de uno de los puntos sustanciales del programa de gobierno del tripartito, la humanización del casco vello de Cangas. De la segunda mano de pintura que hay que echar al famoso superpaso de peatones que une Méndez Núñez con la plaza do Concello, no hay noticias todavía. Es una cuestión de dinero, según parece. Se espera encontrarlo para que antes de las vacaciones de Semana Santa esté todo listo. Dicho sea de paso, a las letras de CANGAS no le vendría mal un toque de pintura artística. Se sabe ya de antemano que no hay intención alguna de inaugurar nada, que la Alcaldía no comulga con este tipo de representaciones, por mucho que sea un hombre del teatro.

"Cangas Amable"

Dentro del proyecto "Cangas Amable", está previsto que el alcalde tenga una reunión con los vecinos del casco vello para explicarles directamente el proyecto y para que ellos mediante escritos puedan realizar sus aportaciones teniendo como referencia el documento que maneja el Concello de Cangas.

La próxima semana se conocerán ya las fechas exactas de estos encuentros con los vecinos del casco histórico.