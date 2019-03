El adiós de un negocio de Bueu con personalidad propia

El tejido comercial de Bueu está a punto de perder a uno de sus comercios históricos: la Ferretería Novas, en la calle Eduardo Vincenti. La documentación que guarda su actual responsable sitúa su apertura a principios de la década de 1940. El establecimiento, fundado por José Novas Cortizo, aún conserva dos elementos desde el primer día: el mostrador de madera y la estantería trasera. La hija del fundador, María del Carmen, se jubila el esta semana y con ella cierra un comercio cuya evolución es también un reflejo de como cambió la sociedad.

"El sábado cambia la hora y a mí me cambia la vida". Lo dice con una sonrisa María del Carmen Novas, la responsable de la Ferretería Novas, que abrió su padre a principios de la década de 1940. Los carteles que hay en el establecimiento se le recuerdan al comprador y visitante que este histórico negocio echa el cierre por jubilación: el sábado será el último día de actividad. Un negocio que conserva algunos elementos que le confieren personalidad propia, como asegura su propietaria. "Cierro con la satisfacción de haber conservado durante todos estos años el mostrador y la estantería trasera original. Los pude cambiar, pero nunca quise. Creo que de alguna manera son la esencia del comercio", asegura Novas.

La ferretería la abrió su padre, José Novas Cortizo, que a principios de los años 40 decidió instalarse por su cuenta después de haber trabajado en la fábrica de Massó. No está claro en qué año abrió exactamente, pero la familia conserva documentación que atestiguan que estaba en funcionamiento entre 1942-1943. Es el caso de un libro de almacén del establecimiento, que está fechado el 15 de enero de 1943 con el sello del gobierno franquista, o albaranes de entrega de material de la época. Una documentación que en aquel momento era fundamental porque eran las guías que demostraban la procedencia legal de la mercancía frente al contrabando o estraperlo.

La ferretería abrió en el bajo de una casa en la calle Eduardo Vincenti, al principio de alquiler y que luego fue adquirida por la familia. La evolución del negocio es de alguna manera el reflejo de los cambios que fue experimentando la sociedad a lo largo de estas casi ocho décadas. "Al principio casi todo se vendía a granel o a litro: tornillos, alambres, pinturas, disolventes e incluso las semillas de eucalipto y pino", cuenta Mari Carmen. Muchos de los clientes eran marineros, que acudían a comprar pintura para pintar los barcos de bajura. La actual propietaria y sus hermanos crecieron también con el negocio, ayudando a su padre. "Yo iba a la escuela y normalmente hacía los deberes en la propia tienda y ayudaba cuando había que hacerlo. En aquellos años no había horarios y se abría los domingos, que era el día de feria y venía mucha gente de fuera, incluso de Sanxenxo", recuerda. Con el tiempo ella decidió quedarse con su padre en el negocio y después acabó asumiéndolo. "Con 16 años tuve la oportunidad de estudiar Bachillerato, pero no había cerca algo que me gustase y decidí quedarme en la tienda porque ya estaba acostumbrada y me gustaba", explica.

La mercancia comenzó a cambiar a partir de las décadas de los 60 y 70. El género que se vendía a granel empezó a llegar envasado y eso también obligaba a sus responsables a estar en permanente actualización. "Creo que la razón de que pudiese funcionar tantos años está en el servicio: saber qué es lo que la gente necesitaba y adelantarse a sus necesidades. Luego, cuando llegaba algo nuevo tenías que saber cómo resolver sus dudas o los problemas que les pudiesen surgir", señala. A lo largo de estos casi 80 años son pocos los vecinos de Bueu que no han pasado por el establecimiento. Incluso algunos de sus reconocidos visitanes eran clientes. "No quiero decir nombres. Por aquí han pasado personas de todo tipo y a todas se les trató bien", afirma Mari Carmen Novas.

El cierre de la ferretería será definitivo. La propietaria descarta un alquiler o un traspaso porque con toda seguridad eso significaría cambiar ese mostrador y estantería de madera que acompañan al negocio desde su primer día. "Yo quise mantenerlo siempre tal cual. Cuando haya que desmontarlos lo haré yo", asegura.

El sábado, cuando eche el cierre a la puerta, lo hará con satisfacción y agradecimiento. "Agradecimiento a todas las personas que me ayudaron a mantenerlo, que son todas las personas que han pasado por aquí, que me ayudaron a levantarme, que hablaron bien de mí y del negocio", sentencia.