A Rúa do sabor está no mar

As rapazas e rapaces preguntan ás redeiras sobre as súas tarefas. // G.N.

Por que a matrícula que figura nas amuras do barco sirve para distinguir se é de pesca ou para outros fins; en que consiste o traballo das redeiras; como saber se o peixe ou o marisco están frescos ou descubrir receitas para disfrutalos no prato son cometidos do programa "O sabor da aventura está no mar".

"Moita chavalería non distingue un chincho dunha xouba ainda que teña pais ou avós mariñeiros", revelaba unha peixeira da praza de Cangas que dicía coñecer esa realidade na propia familia. A poucos metros, medio centenar de alumnas e alumnos de terceiro e cuarto cursos de Primaria do Ceip A Rúa remataban, cunha suculenta degustación, a xornada "O sabor da aventura está no mar", un programa que pretende achegar aos máis novos os segredos do produto e das profesións vencelladas a el.

"Non sabía que algunhas algas se poden comer crúas", recoñecía un dos integrantes da comitiva infantil, mais unha compañeira deixou claro que para ela non era novidade ningunha, pois a súa nai e o seu pai dedícanse á extracción e coñecen todo sobre os vexetais mariños. Outros non souberon poñerlle nome aos pintos e maragotas, lubinas e coruxos, fanecas e acedías, ás ostras, os longueiróns ou os carneirolos que lle mostraba o persoal da confraría San Xosé, volcado en explicarlles como funciona todo o proceso desde a captura á comercialización, a distinguir a frescura no peixe -mellor canto máis teso, con escamas e ollos brilantes e agallas coloradas-, a conservación en cámaras de xeo ou as poxas na lonxa, donde o produto vale "o que dean por el"...

En preto de tres horas de percorrido e asistidos tamén polas monitoras do programa "O sabor da aventura está no mar" -promovido e financiado pola Xunta de Galicia e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca da Unión Europea-, o alumnado e profesorado do Ceip A Rúa tamén visitou a nave de redeiras para coñecer máis de preto o seu traballo, imprescindible para atender as necesidades da flota que cada día parte ou arriba ao peirao cos froitos do atlántico. "Mimá, non sei como podedes coser todo isto, eu tardaría cen anos", reflexionaba en alto un alumno escéptico, mais unha das profesionais aclaroulle que as redes veñen de fábrica e o seu traballo é máis modesto en volume, ainda que máis especializado.

Despois de observar a actividade na praza de abastos e disfrutar dos pratos con produtos do mar, a comitiva enfilou A Rúa coas redes cheas de todo o aprendido. Unha experiencia nova, unha marea máis no seu caderno de bitácora.