Atracan el supermercado Puri, cuelga la foto del sospechoso en el local y éste la denuncia

El bar y supermercado Puri en A Madalena, en Cangas, fue atracado hace aproximadamente un mes por dos encapuchados que entraron en el local a primera hora de la madrugada llevándose la caja registradora. Comenta la propietaria del establecimiento que los encapuchados realizaron en 17 segundos el atraco, mientras ella y una empleada estaban ocupadas en tareas propias del local. Sabe que fueron 17 segundos porque el atraco fue grabado por las cámaras de seguridad y que no portaban armas, por lo menos no las mostraron. No se sabe la cantidad que había en la caja registradora, pero sí que no estaba vacía a esa hora y que se pudieron llevar un buen pellizco. Ella vio como los encapuchados se subían en un coche para comenzar su huida. Le dio tiempo a tomar nota de la matrícula del vehículo y a ver como uno de los atracadores se despojaba del pasamontañas o capucha que llevaban. Puri asegura que identificó al atracador y que después buscó su foto en las redes. Tal es así que colgó la fotografía en el establecimiento que regenta. Pero no duró mucho. El individuo que salía en la fotografía como sospechoso la denunció y obligó a retirarla. Desde entonces no supo más del caso. Relata que fue en una ocasión a declarar al cuartel de la Guardia Civil, pero que no sabe si detuvieron o no a los atracadores, que nadie le volvió a decir nada. Ella está convencida de quienes son y sostiene que es una banda que opera en O Morrazo y que ya robó en otros supermercados de Moaña y de Marín.

El local de Puri es conocido en todo O Morrazo. Es singular porque está abierto de día y de noche y una parte es bar con terraza y la otra supermercado.