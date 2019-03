Un vecino de Meira fallece al ser atropellado cuando cruzaba la PO-551 en la Porta do Sol

La carretera PO-551 a su paso por Moaña volvió ayer a ser escenario de un trágico accidente de tráfico. Un hombre natural de Mos, pero residente en la Meira, falleció atropellado a primera hora de la tarde cuando cruzaba la calzada a la altura del barrio de Porta do Sol, en la propia parroquia de Meira. El fallecido es Jesús González de Graza, de 62 años de edad.

El accidente ocurrió cuando una Citroën Berlingo, que circulaba en dirección a Moaña, impactó contra el peatón. El hombre sufrió un fuerte golpe contra el parabrisas de la furgoneta. Cuando llegaron los técnicos de la ambulancia del 061 con base en Moaña comprobaron que Jesús Gonzñalez todavía presentaba signos de vida y trataron de reanimarlo durante unos minutos, pero el esfuerzo fue en vano y el atropellado acabó falleciendo antes de que pudiesen subirlo a la propia ambulancia.

La Policía Local de Moaña fue el primer cuerpo en llegar a la zona. Los agentes todavía no determinaron las causas del atropello. Entienden que el fallecido cruzaba por una zona en la que no está permitido, aunque muy cerca de un paso de peatones, por lo que no se atreven a afirmar cuál fue realmente el punto del impacto. En un primer momento, tras bajar del vehículo, el conductor declaró que el sol que brillaba a esa hora de la tarde le había dificultado la visión para tratar de evitar el impacto con el peatón, aunque finalmente no declaró en el parte. Algo más de dos horas después, ya en las dependencias del Concello, al conductor se le practicó la pertinente prueba de alcoholemia. La tasa de alcohol no llegaba a la mínima para que fuese punible. Testigos de lo ocurrido declaran que el conductor, de 55 años y vecino del municipio de Vilaboa, no circulaba a una velocidad excesiva.

El siniestro ocurrió en una zona de semicurva pero con visibilidad suficiente, según explican los agentes. El coche presentaba, tras el suceso, daños en la luna delantera y tenía un foco roto.

Además de la Policía Local, que lleva el atestado, colaboraron con el operativo agentes de la Guardia Civil de Tráfico, toda vez que el siniestro obligó a cortar durante bastante tiempo la carretera general en ese punto, ocasionando importantes retenciones. Mientras llegaron los técnicos de atestados, tuvieron que habilitar temporalmente un solo carril para permitir el paso alternativo del tráfico.

Los atropellos se suceden en Moaña, sobre todo en su arteria principal, la PO-551. En lo que va de año ya hubo varios casos, aunque ninguno con un desenlace trágico. En febrero, por ejemplo, un conductor se dio a la fuga tras atropellar a un joven de 15 años en la Avenida da Xunqueira. Fue finalmente localizado por la Policía Local.

En ese mismo tramo de la PO-551, ante la playa de A Xunqueira, fue atropellada una mujer en el mes de enero, mientras cruzaba por un paso de peatones. También en la Porta do Sol de Meira, no muy lejos de donde se produjo el trágico accidente de ayer, fallecieron atropelladas dos mujeres en el mes de diciembre de 2015.

En el tramo de la PO-551 en Domaio falleció una vecina de 66 años en enero de 2018. El 22 de marzo de ese mismo año otra mujer resultó herida grave al recibir el impacto de un coche en un paso de peatones. El pasado febrero un varón también fue herido grave en idénticas circunstancias en Domaio. En lo que corresponde a Tirán, dos mujeres sufrieron lesiones muy graves en 2017, ocasionando protestas de los vecinos para demandar más seguridad en la PO-551. En enero de 2018 falleció una vecina de Tirán por otro siniestro de este tipo y ese año hubo un goteo de heridos por atropellos en la parroquia de Tirán.

La Xunta está en proceso de ejecutar mejoras integrales de seguridad en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) de la PO-551 tanto en Tirán como en Domaio.