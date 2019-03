Más de 4.000 moañeses toman la calle para exigir un auditorio que permita el "progreso" de la villa

La primera Marcha Proauditorio de Moaña congregó al menos a 4.000 personas, según cifras de la Policía Local, que tomaron el centro de la villa para exigir una infraestructura por la que las decenas de asociaciones y los profesionales de la música, el teatro o la literatura esperan desde hace décadas. Apelaron al Concello para que urbanice los terrenos y a Xunta y Diputación para que se comprometan con la financiación. "¡Coral Moañesa. 52 anos esperando!", rezaba la pancarta de esta entidad. La Plataforma Proauditorio, que organizó la manifestación, logró que personalidades de prestigio de la cultura moañesa llevaran la pancarta principal, con el lema "Cambiemos á escena". Adrián Ríos, Manuel Méndez, Santiago Cortegoso, María Salgueiro, Xil Ríos, Pedro Pablo Riobó, Daniel Costas, Iria Collazo o Antía Costas son algunas de las personalidades que encabezaron la marcha partiendo a las 18.00 horas de O Con.

Entre los cánticos más escuchados estuvo la versión del "Bella Ciao" con la letra: "Queremos ver un auditorio aquí en Moaña/ É cousa de necesidá". Pero la música fue la que marcó el tono de la protesta. Las comparsas del Entroido moañés hicieron sonar las percusiones y las gaitas justo detrás de la cabecera, sin desfallecer en todo el recorrido por la calle Concepción Arenal hasta llegar a los Xardíns do Concello. Vistieron también sus disfraces del pasado carnaval, dando colorido a la protesta. Más atrás, las asociaciones folclóricas como Breogán, Meiramar-Axóuxeres, Charaviscas, Solaina o Moañesa de Música e Danza participaron con sus componentes vestidos con trajes tradicionales y haciendo sonar gaitas y panderetas.

La marcha, organizada en distintos bloques en función del ámbito de cada colectivo, contó con la Asociación de Mulleres en un lugar destacado, con cientos de asociadas aportando cánticos y carreras en distintos momentos. Asociaciones de vecinos, entidades deportivas y sobre todo cientos de moañeses a título particular llenaron la columna de personas. En la cola de la marcha se sucedieron las distintas corales con múltiples pancartas, la Banda de Música Airiños do Morrazo y el Club de Xubilados Nosa Señora do Carme con un vistoso cartel, entre otras muchas entidades. Participaron representantes políticos como José Fervenza, Vicente Verdeal o José Manuel Juncal Gallego entre otros ediles del PP y representantes del BNG como la propia alcaldesa, Leticia Santos, o el candidato y cineasta Juan Parcero. El PSOE ya había anunciado que no acudiría.

Sobre las 18.20 horas la cabeza de la manifestación se encontraba ya a la altura del muelle de A Mosqueira y a menos cuarto había pasado la gasolinera del centro. La estructura en bloques y la cantidad de gente hizo que entre el paso de la cabeza y el de la cola por ese punto se demorasen unos 25 minutos, tiempo que se esperó también en el punto de llegada, que fue alcanzado por la pancarta principal pasadas las 19.00 horas.

Con la multitud ya congregada en los jardines, desde las escaleras de la casa consistorial tomó la palabra en primer lugar la presidenta de la Plataforma convocante, María Magariños, quien calificó el día de "histórico, pois non recordamos a tanta xente mobilizándose polo centro de Moaña". Señaló que para los moañeses un auditorio "non é un gasto, senón unha inversión necesaria para acadar o progreso de Moaña".

Recordó que todos los partidos llevan esta dotación en sus programas electorales cada cuatro años "e todos son responsables de que a día de hoxe non teñamos un auditorio que sí teñen moitos concellos máis pequenos e con moita menos actividade cultural". Tras definir a Moaña como "berce de cultura, deporte e asociacións", la presidenta de la plataforma convocante apeló a los asistentes: "Seredes vós, coa presión social, os que consigades o desexado auditorio. Moaña amosou que ten o contido, pero fáltalle o continente". Repasó después a todas las asociaciones asistentes y a los actores, músicos y escritores que se sumaron. Además, distintas personalidades de toda Galicia hicieron llegar vídeos a lo largo de la semana en apoyo a la reivindicación, como Luis Zahera, Antonio Durán "Morris" o el conocido humorista Xosé Antonio Touriñán.

Con animación a lo largo de toda la marcha, a la finalización se celebró un concierto a cargo de los músicos René (D´Efecto Pirata), Sley (Sley&The Mencías), Viva (Los Culpables), Zalo Carballo, Wach o Limo (ex INK).