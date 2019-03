El sueño de triunfar en la música a los 40

El vecino de Abelendo Ignacio Chapela sorprende a cientos de vecinos desde hace un mes ensayando como cantante en el palco de la música de la alameda de Moaña. Se prepara para entrar en el programa de televisión de talentos "La Voz". A sus 42 años y después de estudiar canto con un profesor particular durante cinco cursos, este tenor sueña con triunfar en la música.

Los tiempos que corren suelen encumbrar a la fama a adolescentes con una webcam y un canal de Youtube. Pero a veces lograr el éxito en una disciplina es una carrera de fondo y no entiende de edades. Un ejemplo es el del moañés Ignacio Chapela, que a sus 42 años aspira a entrar en el programa de talentos "La Voz", de Antena 3, y que encabeza el voto popular en internet para las semifinales que se celebrarán en Lugo los días 25 y 26 de abril. Ayer por la tarde sumaba 12.118 votos con un vídeo en el que canta el tema "Hasta mi final", de Il Divo.

Lo que lo convierte en un participante especial es que, desde hace un mes, cientos de moañeses son testigos de sus evoluciones, pues varias tardes por semana ensaya en al Palco da Música de la alameda del centro. "Ensayaba en casa yo solo, pero un día me decidí a coger un altavoz y actuar delante de la gente. Poco a poco incluso se empieza a juntar algo de público. Un primo mío, al verme, me grabó y me subió al Facebook, con cientos de personas compartiendo el vídeo", indica. Destaca el emplazamiento elegido "pues el palco moañés, de madera, funciona como una caja de resonancia impresionante", aclara.

Vecino de Abelendo, Ignacio Chapela trabajó en un restaurante moañés durante buena parte de su vida. "Cantando en un karaoke, ya con unos 25 años, me di cuenta de que se me daba bien. A los 28 años decidí matricularme con un maestro particular de canto y estuve mejorando todas las semanas hasta los 32 años. Ahora estoy buscando mi gran oportunidad", relata.

Con voz de tenor, ya hizo sus pinitos en orquestas, protagonizó dos recitales en el Var con Uve de su barrio y puso su voz también en las pasadas Festas de San Martiño, actuando en la iglesia románica. "Estuve también una temporada en el Coro Universitario de Vigo. Mi sueño sería claramente poder dedicarme a la Ópera, aunque sea algo muy complicado".

Ignacio Chapela tiene ahora dos oportunidades por delante para lograr entrar en el programa televisivo. La primera será este viernes en las semifinales que se celebrarán en la ciudad leonesa de Ponferrada. Tanto jueves como viernes se celebran semifinales con 25 aspirantes en cada una. Un jurado elige a los 10 mejores de cada jornada. El sábado los 20 aspirantes volverían a actuar y solo el primer clasificado entraría en una final en Madrid para la que todavía no hay fecha.

A finales de abril espera poder competir en Lugo, como segunda oportunidad para llegar a la finalísima. Si mantiene el primer puesto en las votaciones online a través de la página www.ganacontuvoz.com se ganaría el derecho a participar en un proceso idéntico al previsto para Ponferrada.

Aunque el vídeo lo presentó con la canción "Hasta mi final", del Il Divo, en ambas pruebas se medirá a otros contendientes luciendo su voz con el tema "Caruso", en la versión de Lucio Dalla, un reconocido cantautor italiano fallecido en el año 2012.

Al menos durante un mes más, los moañeses que paseen por la alameda del centro pueden verse sorprendidos por una voz de tenor. El Concello ya tiene pactado un recital protagonizado por él, "aínda que se tivo que aprazar pola súa participación nas probas deste programa", apunta la edil de Turismo, Coral Ríos.