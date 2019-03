Alrededor de 2.000 personas "abrazan" el centro de salud para impedir que se traslade a A Rúa

Alrededor de 2.000 personas rodearon ayer el centro de salud de Cangas, ubicado entre las calles Redondela, José Jalda y Ferrol, para mostrar su oposición a que el ambulatorio fuese trasladado a A Rúa, donde se pretende ubicar el Centro Integral de Saúde (CIS), aunque el Concello de Cangas aún no puso a disposición del Sergas los terrenos, a la espera de que el Sergas especifique claramente lo que quiere ubicar en el CIS.

Este abrazo simbólico al centro de salud de Cangas se realizó media hora después del mediodía. Hasta esta infraestructura sanitaria llegaron cangueses desde todas direcciones, que pronto supieron acomodarse para rodearla sin importunar el tráfico rodado, que tampoco era mucho a esa hora de la mañana, y también sin molestar el quehacer del personal que estaba trabajando en esos momentos o a los propios pacientes que llegaban. Esta cadena humana había sido convocada por A Voz da Sanidade, con el respaldo de los grupos del gobierno y también de la oposición, a excepción del PP. Ayer estaban en esa simbólica primera línea representantes del tripartito: el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE), la primera teniente de alcalde de Cangas, Mercedes Giráldez (BNG) y Tomás Hermelo (portavoz de Asemblea pola Unidade).

Fue la presidenta de A Voz de Sanidade, Carmen Nores, quien megáfono en mano se encargó de dirigirse a los presentes para recordar a lo que habían venido: mostra la oposición a que el centro de salud de Cangas se traslade a A Rúa, hacer hincapié en que la atención primaria tiene que estar cerca del ciudadano y que en A Rúa es donde se tiene que construir un centro "potente, con especialidades y un servicio de urgencias para atender a los vecinos de Cangas, Moaña, y tal vez Bueu". El "abrazo" duró alrededor de una hora. Se aplaudió, se cantó y se corearon consignas: "¡Este centro non se move" o "Sanidade pública ao cen por cen!". Carmen Nores calificó de éxito la iniciativa y aseguró que obligaba a Sanidade a mantener una reunión con el Concello para definir posturas de una vez.

Por su parte, el grupo municipal del PP manifestó que está de acuerdo en que se reivindique un CIS para O Morrazo, "pero de momento as infraestructuras fanse na terra o primeiro é poñer os terreos cos condicionantes que se queira, pero poñelos dunha vez a disposición da Consellería de Sanidade, mentres non se poñan ou polo menos non se provean os únicos responsables de que a Administración sanitaria non dote a Cangas e ao Morrazo destas instalacións serán os responsables municipais". El PP también considera que la mejor posición para el CIS es A Rúa, ya que habrá servicios compartidos con Moaña, "pero nunca descartamos a posibilidade dun novo edificio ao lado do actual centro de saúde. O que consideramos inviable é manter dous centros, un onde está o actual e outro na Rúa, non sería operativo e económicamente sería inviable".

También asegura el PP que defiende un nuevo centro de salud en Aldán-O Hío, pero consensuado con los colectivos de las dos parroquias. "Se non se fai así o único que estamos é dando argumentos a Administración para que non se faga nada".