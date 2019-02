El paro de ambulancias arranca con daños al vehículo de Cangas, inactivo cuatro horas

Los trabajadores de las ambulancias de Galicia iniciaron ayer una huelga que se dividirá en tres tramos hasta el próximo 10 de marzo. En la comarca el incidente más destacado se registró en Cangas, donde la ambulancia con base en la localidad apareció cubierta de pintadas. Además, a media mañana el vehículo registró una avería que lo mantuvo inactivo durante unas cuatro horas, lo que obligó a atender las urgencias sanitarias con ambulancias de los municipios limítrofes.

Representantes sindicales de la plantilla condenaron este tipo de acciones y reprochan que no se sustituyese el vehículo averiado durante todo el tiempo que duró su reparación. "Condenamos este tipo de feitos, pero tamén puntualizamos que as ambulancias, aínda que prestan un servizo público, non son vehículos públicos. Son propiedade dunha empresa privada que tiña que ter reposto a ambulancia para poder continuar co servizo", argumentan. La avería se notificó alrededor de las once de la mañana y no se solventó hasta prácticamente las cuatro de la tarde.

Las centrales sindicales convocan esta huelga después de que se rompiesen las negociaciones para la renovación del convenio colectivo. "O salario dos traballadores está conxelado desde 2015 e a proposta que fai a patronal para desbloquear a situación é unha rebaixa do 10% nos soldos", denuncian. La plantilla reparte críticas hacia las empresas y hacia la Fundación Pública 061. Por un lado, acusan a los empresarios de usar a los trabajadores como rehenes para conseguir más dinero por parte de la Xunta después de realizar ofertas a la baja para hacerse con los contratos de las concesiones. "Din que non queren seguir co servizo e incluso ameazan con deixar de pagar as nóminas a partir de abril", apuntan los sindicatos. En lo que respecta a la administración autonómica, le reprochan que considere la actual problemática como "un conflicto privado" y que imponga unos servicios mínimos que consideran abusivos. La Xunta decretó una cobertura del 100% en el caso de los servicios de urgencias, algo que no se discute. No obstante, en el caso de los servicios programados critican que la administración se reserve la facultad de considerar urgentes los traslados a viviendas o las altas hospitalarias. "Na práctica non temos dereito á folga", reprochan.

El primer tramo de la huelga comprende del 8 al 11 de febrero, el segundo del 18 al 24 de febrero y el tercero del 4 al 10 de marzo. En caso de que llegada esa fecha no haya un acuerdo se procedería a convocar un paro indefini do. Ayer los trabajadores se concentraron delante de los servicios de urgenciuas de los hospital Álvaro Cunqueiro y Montecelo.