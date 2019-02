La juez decreta prisión para el cangués que hirió a su pareja con un machete, que alega defensa propia

Juan Carlos Gómez Núñez, de 55 años, el cangués detenido el jueves por herir a su pareja -Yndy Nakary Correo Domínguez, de 32 años- presuntamente con un machete en el interior del domicilio que compartían en el número 78 de la calle San José, entró en prisión provisional, comunicada y sin fianza en calidad de investigado por un delito de intento de homicidio y por otro de violencia de género.

Así lo decretó la juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cangas, competente en violencia sobre la mujer. El auto se conoció pasadas las 14.00 horas. El detenido, que había pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil en Pontevedra, fue trasladado a los juzgados de Cangas por la mañana. Ingresó para prestar declaración alrededor de las 10.15 horas. Pasadas las 11.40 horas la juez recibía el parte médico de la mujer agredida, que sigue ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro y tras una operación de urgencia en los cortes que sufrió entre la oreja y el mentón y en un costado evolucionaba ayer favorablemente. Los pronósticos más optimistas esperan que pueda recibir el alta médica a lo largo de la próxima semana, al no sufrir daños en órganos vitales.

Pese a la recomendación de su abogado de oficio de no declarar, el acusado aseguró ante la juez que había atacado a su pareja en defensa propia, alegando que hubo un forcejeo y que la joven le habría amenazado con un cúter. Una declaración que presentaba incoherencias, según reconocen fuentes consultadas, y en el lugar de los hechos las investigaciones de la Guardia Civil no localizaron ningún elemento cortante de ese tipo. El acusado aseguró también que no recordaba si atacó con un machete o con un cuchillo de gran tamaño. El arma de la agresión tampoco ha sido localizada. Sobre su posterior huida en coche del lugar de los hechos alegó que lo hizo por miedo y porque, según él, sufre problemas cardíacos.

La agresión ocurrió pasadas las 14.00 horas del jueves, en presencia además de la hija de la agredida, de apenas 10 años. La niña fue tratada por un psicólogo ante la dureza de la escena presenciada y desde el momento de los hechos permanece en la vivienda de unos amigos de la familia.

El detenido escapó en un Renault Laguna oscuro que fue identificado por cámaras de seguridad en la autovía A-52. Sobre las 18.00 horas fue localizado y detenido por una pareja de la Guardia Civil de Trasmiras, en la salida de la autovía en la localidad ourensana de Xinzo de Limia. Fue trasladado a Pontevedra en donde pasó la noche.

El varón, ingresado en prisión, será sometido a un examen psicológico para comprobar su estado mental. También se analizarán las heridas de la víctima antes del juicio definitivo.

La noticia de la agresión conmocionó a Cangas y el Concello celebró al mediodía de ayer una concentración de repulsa. El jueves, los primeros en llegar a la escena de los hechos fueron los agentes de la Policía Local, tras recibir una llamada telefónica. Al llegar se encontraron a la víctima en el dormitorio en donde presuntamente se produjo la agresión, cubierta de sangre y en compañía de su hija. También estaba una familiar de la agredida que, según fuentes de la investigación, también fue amenazada con el machete pero consiguió huir a la cocina para coger un cuchillo. Al gritar al presunto agresor, este fue cuando emprendió la fuga.

Antes de que las pistas pusiesen el punto de mira en la provincia de Ourense, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil buscaron a Juan Carlos Gómez por las calles de la comarca y en el domicilio de su madre.