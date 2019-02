"Ahora tengo miedo, por mi niña, por mi prima y por mí"

"Tengo miedo por mi hija, por mi prima y por mí. Mi novio y yo llevábamos casi un año juntos e íbamos a montar un bar. Ahora tengo miedo y estoy sin trabajo. Me voy a tener que ir de Cangas", relataba ayer, ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro, Yndy Nakary Correa Domínguez, la última víctima de una agresión machista en la comarca. Tras la operación del jueves en los dos cortes que sufrió, se recupera poco a poco. "Espero que me den el alta la próxima semana. Lo que tengo claro es que no podré seguir en la misma casa", lamenta.

Reconoce que saber que su presunto agresor, Juan Carlos Gómez Núñez, ingresó en prisión, la tranquiliza, aunque no se siente segura del todo ni mucho menos. "Él está en la cárcel, pero no sus amigos. No sé si alguien querrá venir a atacarnos", dice.

Asegura que su pareja tenía un carácter muy fuerte y reconoce una agresión previa. "Fue a mediados de diciembre. Habíamos discutido y él me golpeó en la espalda. Yo le devolví el golpe en la cara. Pero no presenté denuncia".

Junto a ella, en el hospital, se encuentra su prima, Laura Tovar, que plantó cara al presunto agresor con un cuchillo, haciendo que éste escapase e iniciase la fuga en coche hasta Xinzo de Limia, en donde fue detenido. El día de la agresión, solo recuerda haberle mandado un recado. "Llegó a casa -compartían domicilio en la calle San José- poco después que nosotras y venía enfadado".

Explica que después entraron ambos en la habitación, la niña de 10 años se quedó en su propio cuarto y la prima en la cocina. "Encerrados en la habitación le pregunté si estaba molesto y me empezó a gritar. Cuando le dije que no gritase sacó del bolsillo un machete o un cuchillo grande. No lo vi bien, pero lo trajo de fuera seguro. Sentí como me golpeaba la cara fuerte. Empecé a sangrar y cuando gritaba me pedía que me callase. Al girarme me lo clavó en un costado. Recuerdo caer al suelo y presionar fuerte la herida porque no paraba de sangrar", rememora en su duro relato de los hechos.

Su prima explica que al escuchar sus gritos la niña empezó a golpear la puerta del cuarto en el que se producía la agresión. "Yo la ayudé. La puerta estaba atrancada. Tuvimos que empujar tres veces hasta que se abrió y encontramos a Yndy en el suelo sangrando. Juan Carlos me enseñó el machete y me dijo si yo también quería. Salí corriendo y cogí un cuchillo. Fue entonces cuando él se dio a la fuga".

Entonces los recuerdos de la prima son de muchos nervios. "No sabía qué hacer. La niña llamó a una vecina que avisó al 112. En pocos minutos llegaron la Policía Local y la ambulancia", apunta Laura Tovar.

Proyectos

Yndy Nakary Correa, de 32 años, lleva dos viviendo en España, repartidos entre Moaña y Cangas. Es natural de Venezuela. La agresión de este jueves cambió su vida para siempre y recuerda con tristeza los proyectos de vida que tenía con su pareja, ahora detenida.

"Queríamos montar un bar y yo me estaba encargando de buscar un local y contactar con proveedores. No tengo trabajo y ahora no sé que haré. Lo tengo que pensar en los próximos días".

Los servicios médicos señalan que los cortes, de unos 5 centímetros de profundidad en los dos casos, no dañaron ningún órgano vital y señalan que evoluciona favorablemente tras la operación a la que fue sometida el jueves. Ella se muestra optimista sobre su estado de salud. "Espero que durante la próxima semana pueda salir de aquí y así valorar lo que hacemos las tres", concluye.