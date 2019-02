El PP critica que Castro adquiera puntos limpios móviles al margen de la Mancomunidade

El concejal del PP de Cangas, Pío Millán, criticó la iniciativa unilateral de la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, en la adquisición de dos puntos limpios móviles con la intención de recoger residuos de distintas características en las parroquias del municipio. Y es que este edil recuerda que la recogida de residuos está delegada a la Mancomunidade "por tanto, non pode decidir de xeito unilateral actuacións desta índole sen antes ter o visto bo da propia Mancomunidade".

"Os residuos aos que fai referencia se están recollendo no punto limpo sito no polígono industrial de Castiñeiras e xestionado pola empresa concesionaria da recollida de lixo no Morrazo", recuerda Pío Millán.

En base a esta delegación, desde el PP no entienden que se pongan en funcionamiento actuaciones en esta materia costeadas por el Concello de Cangas, cuando el que debería analizar su puesta en marcha y acordar la financiación de la actuación es la propia Mancomunidade.

Además, Pío Millán recuerda que en estos momentos se está estudiando desde los servicios técnicos del organismo supramunicipal la elaboración de un pliego de condiciones técnicas y administrativas para una nueva adjudicación del servicio por parte de la Mancomunidade. "O lóxico é que este tipo de actuacións se propoñan como aportacións a incluír nos pregos do concurso".

Pío asegura que no le extraña que Tania Castro, compañera de grupo político del alcalde y presidente de la Mancomunidade, Xosé Manuel Pazos, "vaia por libre nestas cousas", pues recuerda que Pazos no convocó "nin unha soa asemblea dende que preside a Mancomunidade" ni informaría a los distintos grupos de las actuaciones que se llevan a cabo.

"Pedímoslle á señora Castro que se deixe de ocorrencias e que xestione as cuestións de residuos a través da Mancomunidade", concluye el concejal de la oposición.