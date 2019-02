A libraría Nobel de Marín acolle mañá, ás 12.00 horas, un novo encontro do Club de Lectura Feminista do Colectivo Zeivas, coa escritora marinense Arantza Portabales como protagonista. "Deixe a súa mensaxe despois do sinal", publicado por Galaxia, é o libro que centrará o coloquio, aberto ao público.