La vía judicial ya se había iniciado

De todas formas, el gobierno municipal de Cangas había iniciado ya la vía judicial, presentando una demanda contra la Iglesia por el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. La medida fue adoptada tras fracasar las negociaciones con la Iglesia, que se intentaron a través del Arzobispado e incluso del propio Papa Francisco, al que el Concello de Cangas y la Asociación de la Memoria Histórica 28 de Agosto remitieron.

Lo que se desconocía ayer era si el Concello tenía ya el permiso de Patrimonio de la Xunta de Galicia para proceder a retirar la placa. No hay que olvidar que la ex colegiata está catalogada como bien patrimonial, por lo que tendrá que ser la Xunta de Galicia quien autorice. Si bien es cierto que el gobierno local no esperaba en este aspecto ninguna sorpresa desagradable, por la experiencia que hubo ya en otros municipios gallegos en monumentos religiosos.

Por su parte, Xosé Manuel Pazos reconocía que ignoraba si el Ministerio de Justicia se había dirigido al Concello de Cangas con la citada carta en la que se advierte de pérdida de ayudas oficiales en el caso de no retirar los vestigios franquistas del municipio. En Cangas no hay calles que con nombres relacionados con la dictadura del general Franco.