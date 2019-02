El último invento de la política

Igual que no entiendo esa figura del relator para unos, mediador para otros, que Pedro Sánchez se acaba de sacar de la manga, tampoco entiendo el secreto con el que se llevan las conversaciones para los pactos de gobierno. Es que sí laexcusa de la Generalitat es que después no se transmite a la opinión pública lo que de verdad sucedió en las reuniones, como la última con Torra, pues hay una solución muy fácil: la televisión. ¿Es que estas reuniones, igual que la de los pactos de gobierno, como el de Cangas no pueden ser públicas?. Dudan nuestros políticos que no sepamos interpretarlas o tienen miedo que les recordemos lo que dijeron? Precisamente, en Cangas, la semana pasada, hubo un encuentro del gobierno que coincidió con la presentación formal de la dimisión de Héitor Mera como concejal de Cultura. Cada parte dio su versión. Pero resulta que unos dijeron que lo que habían dicho otros no pasó en la reunión. Pues eso se hubiera arreglado con cámaras y periodistas. Todo es mucho más fácil de lo que parece. Todo está inventado. Otra cosa distinta esque, de manera torticera, se nos intente engañar. Sucede los mismo con las asambleas de los partidos den Cangas. Excepto las del PSOE, las demás nunca sabemos cuando son ni donde.