La retirada de los vestigios franquistas de la excolegiata es "unha cuestión de días"

El gobierno municipal de Cangas asegura que es tan solo una cuestión de días que los vestigios franquistas que hay en la ex colegiata de Cangas se retiren. La primera intención es que lo haga la propia Iglesia, de no hacerlo, el Concello de Cangas se empleará en ello y después pasará la oportuna factura de los trabajos de retirar la placa "los caídos por la patria" en la Guerra Civil, pero solo del bando nacional, de la fachada sur de la ex colegiata. El alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) manifestó ayer que ya se le había remitido a la Iglesia un requerimiento para que retirara los símbolos franquistas de la ex colegiata, que el plazo ya expiró y que ahora solo se está pendiente de contestar a las alegaciones que presentó la Iglesia.Pero que era solo cuestión de días.

El gobierno considera que los símbolos franquistas de la ex colegiata, además de incumplir la Ley da Memoria Histórica también incumple la normativa urbanística municipal. El Arzobispado de Santiago de Compostela siempre mantuvo que se trataba de un espacio privado, pero el gobierno recuerda que da a un espacio público.

Todo esto coincide con la decisión del Ministerio de Justicia de solicitar a 656 ayuntamientos de España que retiren los vestigios franquistas, además de advertir que en el caso de no hacerlo podrán perder las subvenciones públicas concedidas. Es una muestra de la inequívoca intención del gobierno de Pedro Sánchez de hacer cumplir el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Desde la concejalía de Obras y Servicios se retiraron a principios de este mandato la simbología franquista que había en muchas fuentes y lavaderos.

En septiembre del pasado año el Arzobispado de Santiago de Compostela abría, supuestamente, una puerta para la retirada de los vestigios franquistas del citado templo de una forma amistosa. De hecho, comunicaba al Concello de Cangas, en una carta, que debía de existir una autorización de Patrimonio, conminaba a mantener conversaciones con los familiares de las personas que aparecen en la paca que se pretende retirar.

El gobierno municipal hace tiempo que ya tiene elaborada una memoria y un proyecto para justificar la retirada de la polémica aplaca. También asegura que hoy en día existen métodos técnicos al alcance para garantizar que el templo no sufrirá daños con la retirada de la ostentosa placa.