Moaña descarta firmar el convenio de Sixalde hasta que el Sergas retire la alusión al estudio de necesidades

El Concello de Moaña necesita que la Consellería de Sanidade modifique dos cláusulas en el convenio remitido a la administración local para vincular a ambas instituciones con la construcción del ansiado centro de salud de Sixalde. Esta semana el gobierno bipartito remitió a la Dirección Xeral de Recursos Económicos de Sanidade el informe de Secretaría sobre el convenio que recibió el Concello el pasado 26 de noviembre. La superficie de terreno solicitada y la alusión al estudio de necesidades sanitarias de O Morrazo son los dos aspectos que impiden al Concello la firma. La alcaldesa, Leticia Santos, espera una modificación del convenio en un plazo breve para firmarlo lo antes posible.

En lo que corresponde con la superficie, la cláusula segunda del convenio hace referencia a 3.100 metros cuadrados, cuando la parcela que va a poner a disposición del Sergas el Concello es de 2.066,87 metros cuadrados. Sin embargo, en el informe se indica que la capacidad de edificabilidad es de 7.750,76 metros cuadrados "polo que supera con moito os requisitos que nos solicitan", alega la regidora en la carta anexa al informe que remitió a este departamento de la Xunta. Apunta que además, en uso asistencial, no existen exigencias mínimas del número de plazas de aparcamiento, "polo tanto os metros cadrados de edificabilidade da parcela recollidos no plan de necesidades están dabondo cubertos".

En lo que respecta al propio plan de necesidades que la Xunta encargó a una consultora externa, en la cláusula primera del convenio se asegura que la construcción del nuevo centro de salud se haría de acuerdo a dicho plan. Moaña "non pode aceptar" esta referencia, al entender que fijaría una disminución de la pérdida de la cartera de servicios sanitarios que se prestan en la actualidad en la villa. Y es que dicho estudio contempla suprimir del municipio los servicios de urgencias (PAC) y de Odontología. En la práctica pasarían a prestarse de forma unificada con Cangas en el Centro Integrado de Salud comarcal (CIS) que se pretende construir en los terrenos cangueses de A Rúa.

Más allá de una postura política de que ambos servicios no salgan del término municipal, el informe de Secretaría acude a fundamentos de derecho para argumentar que Moaña estaría incumpliendo la Ley si cede unos terrenos para perder prestaciones. En concreto se cita el artículo 79.2 del Real Decreto Lexislativo 781/1986 del 18 de abril: "Os bens inmobles patrimoniais non poderán cederse gratuítamente salvo a entidades ou institucións públicas e para fins que redunden en beneficio do termo municipal, así como ás institucións privadas de interese público sen ánimo de lucro".

El secretario municipal pide, por lo tanto, que como requisito inicial a la firma del convenio se solicite a Sanidade la justificación que garantice que la cesión de la parcela de Sixalde redundará de forma positiva en beneficio de los moañeses. Añade el informe que una cuestión importante para firmar el convenio es "coñecer o que se pretende realizar no novo centro e, sobre todo, os servizos e prestacións que se van dar á veciñanza".

El bipartito pide por tanto una corrección del borrador de acuerdo en ambos aspectos "coa finalidade de concretar a sinatura do mesmo o antes posible".

Ante la cercanía del fin del mandato, en el mes de mayo, la alcaldesa asegura que pese al retraso en firmar dicho convenio "seguimos avanzando no traballo de xestión dos terreos necesarios".

Tras contratar y redactar el proyecto de urbanización y conseguir las certificaciones medioambientales pertinentes, espera que el notario les permita firmar este mismo mes la constitución de la unidad de gestión de las parcelas por la vía de cooperación, lo que permitirá al Concello adelantar los trabajos de dotación de servicios y cobrar después su parte al resto de propietarios. Esta unidad pasaría después por el pleno.

Para el año 2019 el bipartito reservó en los presupuestos 300.000 euros destinados a urbanizar la parcela que se debe ceder al Sergas.