Héitor Mera: "Eu sí podo presentar contas das Festas do Cristo; outros non"

"Eu sí podo presentar as contas das Festas do Cristo, outros non", manifiesta el que hasta hace unos días fue concejal de Cultura del Concello de Cangas, Héitor Mera (BNG) en clara referencia al hoy portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido, que en su época de edil de Cultura, en el anterior mandato, con el Partido Popular, no lo hizo. "Nin un seu compañeiro naquel momento, Pío Millán, que exercía de máximo responsable da Facenda municipal foi quén de que o fixese" . Y es que el concejal Héitor Mera afirma que él organizó unas fiestas en A, por eso pueden ser auditadas por el Interventor, no como hacía José Luis Gestido. "Pagouse a Sociedad General de Autores (SGAE) o IVE a inspección das atracciones e sacarónse a concurso a contratación das orquestras e o alumeado. Todo é transparente".

Héitor Mera se sabía en la picota después de que se hiciera público el informe de Intervención con las cuentas de las Fiestas del Cristo de 2018, donde se hablaba de un déficit de 152.858,61 euros de déficit, unos gastos de 213.242,52 euros y unos ingresos de reales de 46.606,62 euros. El concejal nacionalista explica que el informe de Intervención, aunque cierto, puede dar lugar a equívocos. Así señala que el Concello de Cangas tenían presupuestado para las fiestas 152.000 euros, pero Intervención cuenta como ingresos esta partida, solo tiene en cuenta lo que se recauda, que principalmente es por ocupación de espacio público de las atracciones de fiesta. Héitor Mera señala que en 2018 se cobraba por días y que el hecho de que la Peregrina en Pontevedra quedara más cerca del Cristo hizo que las atracciones se quedaran menos tiempo. Asegura que pensar en pagar unas fiestas solo con el dinero que se genera de ingresos propios es impensable. Es cierto que este año fueron más caras, pero se gastó conscientemente más en las orquestas, que eran mejores. Héitor Mera está convencido de que las Fiestas del Cristo de Cangas de 2018 salieron por un precio razonable y que para nada se puede hablar de despilfarro y sí de unas fiestas de calidad, por mucho que el PP y Cangas Decide se empeñen en lo contrario.