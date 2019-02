Apuesta por las energías renovables para Ons

Al acto de ayer acudieron vecinos de la isla de Ons, que aprovecharon para trasladar a la conselleira de Medio Ambiente algunas de sus demandas "históricas", así como su malestar por el hecho de que nadie se haya reunido con ellos para explicarles el PRUG. La conselleira se comprometió a mantener una reunión con los isleños para tratar este asunto. Una de las reclamaciones más insistentes es la dotación de un suministro eléctrico continuo y en condiciones. Actualmente el servicio solo se ofrece de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas y a través de generadores que funcionan con gasóleo. Para el resto del día la mayoría de vecinos cuentan con generadores propios.

Ángeles Vázquez admite que el servicio energético "non é un fleco menor" y aboga por buscar una solución a través de las energías renovables. En estos momentos la jefatura territorial de la consellería trabaja en un plan piloto con varias empresas del sector para estudiar la posibilidad de abastecer la isla a través de paneles fotovoltaicos y con un sistema autoabastecible, que no funcione solo por franjas horarias. Esta sería la primera fase, centrada en la generación de energía. A continuación habría que abordar una segunda etapa, que sería la distribución de esa energía. La alternativa del cable submarino desde la península -se fijaba como punto de partida Montalvo, en Sanxenxo- no está descartada, pero no es la primera opción sobre la mesa. "O que se presentou no ano 2010 non era un proxecto. Era máis ben un anteproxecto ou memoria, que tampouco tiña todos os permisos necesarios. O que plantexamos agora é unha aposta polas enerxías renovables", afirmaba ayer la conselleira de Medio Ambiente.