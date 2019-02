La Xunta habilita el doble sentido en el acceso de Cangas al Corredor mientras asegura el talud

Personal de Conservación de Estradas de la Xunta trabajó ayer por segundo día consecutivo en el talud que se levanta sobre la primera salida del Corredor do Morrazo hacia Cangas, que se desplomó parcialmente sobre la calzada la madrugada del pasado jueves. A partir de las nueve de la noche los operarios aprovecharon el descenso del tráfico para cometer los trabajos de pintado de los dos carriles en la calzada del ramal de acceso al Corredor que conecta la propia rotonda de San Martiño con esta carretera en obras para su conversión en autovía. La razón del pintado es la habilitación del doble sentido en este ramal, que permitirá tanto el acceso desde Cangas como la salida a la villa. Abierta desde hoy, esta salida alternativa estará en funcionamiento hasta que se retiren todas las piedras desprendidas sobre la salida habitual y los técnicos consigan estabilizar el talud con plena seguridad para los usuarios del Corredor.

En los trabajos de pintado nocturno se señalizó de forma manual el tráfico para regular el paso alternativo de coches en dicho ramal. La salida alternativa permite que los coches que circulan en dirección a Cangas eviten el rodeo que deben acometer desde el jueves para alcanzar el casco urbano, que implicaba recorrer cuatro kilómetros más de trazado tras salir por el Alto da Portela.

De momento, desde la Xunta no tienen una fecha prevista para conseguir la estabilización del talud desprendido como consecuencia de las fuertes lluvias del temporal que azotó la pasada semana la comarca. Ayer, desde primera hora de la mañana, el personal al servicio de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) trabajó en la retirada del material suelto del propio talud, una operación que los obreros realizaron a mano con ayuda de una gran grúa con cesta. También comenzaron con el análisis de la situación general del talud "para planificar as actuacións necesarias para a súa estabilización", apuntan desde la Xunta. No se aventuran a ofrecer una fecha de reapertura del ramal de salida hasta adoptar las medidas que permitan "garantir plenamente a seguridade da circulación".