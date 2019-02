Moaña humanizará los caminos del barrio de Sabaceda con firme de hormigón coloreado

El gobierno local de Moaña aprobó, en junta local de gobierno, un proyecto de humanización del barrio de Sabaceda, con el objetivo de atajar el mal estado de muchos caminos interiores de este lugar de la zona alta del municipio y mejorar la movilidad en el núcleo. El proyecto redactado se remitió ya a la Diputación de Pontevedra con el objetivo de lograr la financiación a través del Plan Concellos 2019. El coste total ascendería a 44.483 euros incluyendo los más de 7.700 euros de IVA, según explica la concejala de Obras e Servizos, Marta Freire.

La actuación contemplará la reposición total del firme de unos caminos que en muchos casos no fueron reparados desde su construcción inicial. La solución que se proyecta es que todos los viales tengan un firme de hormigón coloreado, aportando una solución similar a la empleada en la bajada a la iglesia parroquia de Tirán, reparada en este mismo mandato. "Ademais de priorizar o paso de peóns, búscase un firme axeitado ás pendentes destes viais e que non sexa agresivo co entorno dun barrio tan tradicional", agumenta Freire.

La actuación se acordó tras la solicitud reiterada de la asociación de vecinos de Sabaceda. Freire explica que el bipartito se había comprometido a renovar estos viales en cuanto tuviese posibilidad de acceder a la financiación necesaria, como hará gracias al Plan Concellos. Se recoge en el capítulo de inversiones de los presupuestos municipales aprobados de forma inicial en el pleno del pasado jueves y que se encuentran a exposición pública por si se presentan alegaciones.

El vial sobre el que se actuará, en el margen izquierdo de la carretera general PO-313, obligará a demoler y retirar el actual firme de hormigón en mal estado y sustituirlo por el hormigón coloreado reforzado con mallazo de acera. Se prevé también realizar un marcado de la pista en los bordes para mejorar la seguridad y añadir la señalización horizontal de ceda el paso en el entronque con la propia PO-313. El proyecto remitido al organismo provincial se acompaña de fotografías de todo el trazado que demuestran el mal estado de los caminos de este barrio.

Tres meses

También se ubicarán varias señales verticales. En el arranque del camino que atraviesa el barrio de Sabaceda, que es una zona estrecha, se instalará una barrera de seguridad para mejorar la el acceso.

Una vez que la Diputación otorgue el visto bueno el bipartito adjudicará la obra. Su plazo de ejecución se estima en tres meses, desconociéndose todavía la fecha de inicio de los trabajos. Son tres los trabajadores que se estiman que debe utilizar la empresa que resulte adjudicataria de la obra.