El gobierno "tanteará" la posible recuperación del debate sobre el futuro del barrio de Banda do Río

El acuerdo adoptado por el pleno de Bueu el lunes significa un regreso a la casilla de partida. Comenzar desde cero, tal como pedían los vecinos que desconfiaban del concurso de ideas y del acuerdo plenario adoptado el pasado mes de mayo. Ahora está por ver si se recupera la comisión de seguimiento y en qué condiciones. Desde el gobierno local aseguran estar dispuestos a "tantear" el terreno con los distintos "axentes sociais" implicados. Esto, además de incluir al resto de grupos políticos, implica a los dos grupos vecinales que defendieron posiciones y puntos de vista divergentes. "Era imprescindible e inaprazable volver ao punto de inicio e que ningunha das dúas partes se sentíse incómoda ante este debate", defendía ayer, un día después del pleno, el alcalde, Félix Juncal. La reunión del pasado mes de noviembre, los dos últimos plenos y la comisión de seguimiento del viernes evidencian una tensión vecinal que era necesario relajar de inmediato.

Desde el ejecutivo local defienden su presdisposición a volver a convocar una mesa de diálogo "sen a priorismos e sen renunciar a nada". Desde el acuerdo adoptado en el pleno del mes de mayo ha pasado ya casi un año, un periodo que "en absoluto foi un tempo perdido, senón que forma parte dun proceso de reflexión e análise que había que acometer entre todos", insiste Juncal. A pesar de la disposición municipal a retomar el diálogo con todas las partes implicadas se antoja harto difícil que antes del mes de mayo se tomen acuerdos de calado. Todo indica que eso será ya una tarea que le corresponda a la próxima corporación municipal. "O que ten que saír de todo este proceso é un proxecto de actuación íntegral para o barrio", manifiesta.

No obstante, el regidor defiende que en los últimos años se impulsaron iniciativas de mejora, cualificación de espacios públicos y dotación de mobiliario urbano. "Hai servizos que xa quedaron programados para a sua conexión con futuras actuacións. É o caso do colector de aguas da rúa Franscico Escáneo, que está preparado para que no futuro poda recoller as procedentes de Montero Ríos e Pazos Fontenla", ejemplifican desde el ejecutivo local.